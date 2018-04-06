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Роскомнадзор попросил Facebook объяснить причины ограничения доступа к аккаунтам российских СМИ
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06.04.2018 14:33
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В Роскомнадзоре расценивают блокировку аккаунтов российских СМИ как
продолжение руководством компании Facebook "недружественной
политики в отношении российских пользователей". Руководство
Facebook считает, что заблокированные страницы использовались для
манипуляций общественным мнением Фото: EPA В российском ведомстве
считают, что блокировка аккаунтов – это следствие "недружественной
политики в отношении российских пользователей".В запросе службы
говорится, что факт ограничения доступа "ставит под угрозу
своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей
социальной сети об актуальной новостной повестке России".3 апреля
глава Facebook Марк Цукерберг сообщил об удалении более
270 страниц и аккаунтов, которые управлялись "Агентством
интернет-исследований" и использовались для манипуляций
общественным мнением. По его словам, набор аккаунтов "фабрики
троллей" был нацелен на Россию и людей, говорящих на русском языке
в соседних странах, таких, как Азербайджан, Узбекистан и Украина.В
числе страниц, которые были заблокированы социальной сетью,
оказались аккаунты "Федерального агентства новостей", "Невских
новостей", "Журналистской правды" и других изданий.
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