В Роскомнадзоре расценивают блокировку аккаунтов российских СМИ как продолжение руководством компании Facebook "недружественной политики в отношении российских пользователей". Руководство Facebook считает, что заблокированные страницы использовались для манипуляций общественным мнением Фото: EPA В российском ведомстве считают, что блокировка аккаунтов – это следствие "недружественной политики в отношении российских пользователей".В запросе службы говорится, что факт ограничения доступа "ставит под угрозу своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей социальной сети об актуальной новостной повестке России".3 апреля глава Facebook Марк Цукерберг сообщил об удалении более 270 страниц и аккаунтов, которые управлялись "Агентством интернет-исследований" и использовались для манипуляций общественным мнением. По его словам, набор аккаунтов "фабрики троллей" был нацелен на Россию и людей, говорящих на русском языке в соседних странах, таких, как Азербайджан, Узбекистан и Украина.В числе страниц, которые были заблокированы социальной сетью, оказались аккаунты "Федерального агентства новостей", "Невских новостей", "Журналистской правды" и других изданий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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