Ранения получили 25 человек

"Следственными группами задокументировано гибель 32-х и ранения 25 человек в результате вражеских обстрелов, повреждения и разрушения 211 жилых домов, 36 объектов гражданской инфраструктуры и 12 транспортных средств" , - сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

Отмечается, что Украина продолжает документировать факты вооруженной агрессии России, в первую очередь - обстрелов населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры на территории Донецкой и Луганской областей.

Прокурорско-следственные группы вместе с военнослужащими Вооруженных Сил проведело более сотни осмотров мест происшествий по фактам обстрелов, опросили более 300 свидетелей и потерпевших.

Досудебным расследованием установлена ​​причастность к совершению преступлений против украинского населения 11 человек. Одним из подозреваемых является генерал российской армии.

Отметим, что по последним данным Минобороны, за все время проведения антитеррористической операции в результате подрыва погибло 2558 человек, 242 из них - дети.