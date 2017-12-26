|Рано почав: 8-річний син Потапа вже працює на сцені
|26.12.2017 10:06
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Хлопець став співведучим Анатолія Анатоліча на церемонії нагородження «Майбутнє нації», яка пройшла в рамках одного з наймасштабніших новорічних концертів зими в Національній опері.
"Андрій - дуже талановитий хлопець, з яким комфортно працювати. Не дивлячись на свій вік, у нього вже є досвід, адже він з самого дитинства за лаштунками і класно імпровізує", - розповідає про Анатоліч.
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