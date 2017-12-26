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Рано почав: 8-річний син Потапа вже працює на сцені
26.12.2017 10:06
Схоже, що з такими зірковими та успішними батьками як у Андрія, не почати кар'єру у 8 років неможливо! Так, син Потапа та Ірини Горової й без того неймовірно зайнятий, про що завжди розповідає його зірковий татусь: хлопчик вже співає і навіть пробує записуватися на студії, навчається на "відмінно" і займається спортом, а днями вперше став телеведучим.

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Хлопець став співведучим Анатолія Анатоліча на церемонії нагородження «Майбутнє нації», яка пройшла в рамках одного з наймасштабніших новорічних концертів зими в Національній опері.

"Андрій - дуже талановитий хлопець, з яким комфортно працювати. Не дивлячись на свій вік, у нього вже є досвід, адже він з самого дитинства за лаштунками і класно імпровізує", - розповідає про Анатоліч.
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