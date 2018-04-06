|Еврокомиссия не намерена поддерживать «Северный поток-2»
|06.04.2018 14:37
|
Проект строительства газопровода «Северный поток-2», который Россия планирует проложить в обход территории Украины, не способствует диверсификации поставок газа в Европу и не будет поддержан Европейской комиссией.
Как передает УНИАН, об этом во время брифинга в Министерстве энергетики заявил генеральный директор Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори.
«Наша позиция четкая: мы считаем, что «Северный поток-2» не способствует диверсификации источников и маршрутов поставки газа… Он не будет поддержан со стороны ЕС», — сказал он.
По словам Ристори, если «Северный поток-2» будет построен, его работа будет нарушать принципы прозрачности, недискриминационности и свободного доступа европейских потребителей к источникам энергоносителей.