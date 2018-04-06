Лица, которые по данным ФСБ, пытались избежать сдавать личные документы, связанные с их проживанием в России, подлежат увольнению из так называемой службы.

Сотрудники ФСБ для сокрытия присутствия российских военных на Донбассе выдают им «паспорта ДНР/ЛНР», а любые документы РФ в принудительном порядке изымают, информирует svodka.net.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование ВС РФ продолжает перекидывать к террористам на Донбасс граждан России, заявил на брифинге представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, ФСБ РФ вводит дополнительные меры для сокрытия пребывания российских граждан на военной службе в составе оккупационных войск.

«В частности, т.н. добровольцам перед убытием с территории России представители ФСБ РФ меняют паспорта граждан РФ на «паспорта» псевдореспублик «ДНР/ЛНР». При этом у указанных лиц вызывает беспокойство отсутствие порядка возврата им российских документов», — заявил Гуцуляк.

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Лица, которые по данным ФСБ, пытались избежать сдавать личные документы, связанные с их проживанием в России, подлежат увольнению из так называемой службы.

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