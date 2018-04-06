Во всемирной сети были опубликованы фотографии обнаженной американской актрисы и продюсера Риз Уизерспун. Такие снимки звезды фильма "Блондинка в законе" обнародовали хакеры, которые взломали ее личный архив, о чем пишут американские СМИ.

"В сеть утекли (простите за каламбур) сис*ки нашей любимой блондинки Риз Уизерспун. На здоровье!", - появилось сообщение Telegram-канала Super.

По словам журналистов, однажды, проснувшись, артистка сделала снимок оголенной груди, который отправила одному из контактов.

Отметим, что помимо всем известного фильма, Уизерспун также появлялась в картинах Страх", "Шоссе", "Плезантвиль", "Жестокие игры", "Американский психопат", "Блондинка в законе", "Стильная штучка", "Пенелопа", "Красотки в бегах", "Переступить черту" и других.

Как сообщал svodka.net ранее, на протяжении долгого времени российская телеведущая Екатерина Варнава вела шоу на украинском телеканале, однако теперь зрители уже забыли, как она выглядит. Чтобы напомнить о себе женщина приняла участие в откровенной фотосессии , снимок с которой опубликовала на своей станице социальной сети.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира