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В Госдуму РФ внесли законопроект о праве жителей оккупированных "ДНР" и "ЛНР" районов работать в России без патента
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06.04.2018 14:42
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В пояснительной записке к документу говорится, что жители
оккупированных районов Донбасса остались без работы из-за
экономической блокады Украиной и остановки крупных предприятий.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке В России
предлагают давать работу гражданам Украины с документами,
выданными боевиками Фото: durdom.in.ua Согласно российскому
законодательству, без патента в России могут работать иностранные
граждане, признанные беженцами и получившие временное убежище на
территории РФ. Авторы документа предлагают предоставить такую же
возможность гражданам Украины и лицам без гражданства с
документами, выданными боевиками "ДНР"и "ЛНР".В пояснительной
записке к законопроекту говорится, что многие жители оккупированных
территорий остались без работы из-за экономической блокады со
стороны Украины и остановки крупных предприятий. Авторы документа
говорят, что законопроект также нужен оккупированному Крыму, в
котором рынок труда "не переориентировался полностью на внутренние
резервы".Законопроект подготовили "сенаторы" от оккупированного
Крыма.18 февраля Кремль опубликовал указ президента РФ
Владимира Путина о признании выданных террористами "ДНР"
и "ЛНР" паспортов, документов об образовании, свидетельств о
рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также
регистрационных знаков автомобилей.Секретарь СНБО Александр
Турчинов в связи с этим заявил, что решение Путина
полностью перечеркивает минский процесс и равняется заявлению
России относительно выхода из него.Президент Украины Петр Порошенко
сказал, что этот указ является очередным доказательством
российской оккупации.В Министерстве иностранных дел Украины
заявили, что не признают принятие Кремлем указа о
признании "документов "ЛНР" и "ДНР", и призвали международных
партнеров усилить давление на Россию.
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