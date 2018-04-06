В пояснительной записке к документу говорится, что жители оккупированных районов Донбасса остались без работы из-за экономической блокады Украиной и остановки крупных предприятий. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В России предлагают давать работу гражданам Украины с документами, выданными боевиками Фото: durdom.in.ua Согласно российскому законодательству, без патента в России могут работать иностранные граждане, признанные беженцами и получившие временное убежище на территории РФ. Авторы документа предлагают предоставить такую же возможность гражданам Украины и лицам без гражданства с документами, выданными боевиками "ДНР"и "ЛНР".В пояснительной записке к законопроекту говорится, что многие жители оккупированных территорий остались без работы из-за экономической блокады со стороны Украины и остановки крупных предприятий. Авторы документа говорят, что законопроект также нужен оккупированному Крыму, в котором рынок труда "не переориентировался полностью на внутренние резервы".Законопроект подготовили "сенаторы" от оккупированного Крыма.18 февраля Кремль опубликовал указ президента РФ Владимира Путина о признании выданных террористами "ДНР" и "ЛНР" паспортов, документов об образовании, свидетельств о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, а также регистрационных знаков автомобилей.Секретарь СНБО Александр Турчинов в связи с этим заявил, что решение Путина полностью перечеркивает минский процесс и равняется заявлению России относительно выхода из него.Президент Украины Петр Порошенко сказал, что этот указ является очередным доказательством российской оккупации.В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что не признают принятие Кремлем указа о признании "документов "ЛНР" и "ДНР", и призвали международных партнеров усилить давление на Россию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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