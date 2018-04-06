Рада должна принять закон о нацбезопасности в мае - Гопко

Верховная Рада должна принять закон о национальной безопасности до июльского саммита НАТО, считает руководитель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко.

"Чрезвычайно важно, чтобы украинский парламент, желательно уже в мае, еще до июльского саммита НАТО, который состоится в Брюсселе в середине июля, приняла в целом закон о национальной безопасности со всеми критериями, которые наши западные партнеры из НАТО и ЕС прорабатывали более 18 месяцев", - сказала А.Гопко в ходе "круглого стола" на тему "Реформирование системы национальной безопасности Украины. Роль парламента" в пятницу в Киеве.

По ее словам, в законе должны найти свое место и парламентский контроль в сфере безопасности и обороны, парламентский контроль над Службой безопасности Украины, "чтобы мы увидели распределение функций между Генеральным штабом и СБУ, вопрос назначения гражданского министра обороны".

Парламентарий также отметила, что принятие закона о национальной безопасности до саммита НАТО поможет Украине на пути к получению плана действий для членства (ПДЧ) в НАТО. "Украина, кроме того, что получила статус аспиранта, одно из наших ключевых заданий – это получить ПДЧ, к которому мы были близки в 2008 году. А сейчас мы говорим о получении партнера с особыми расширенными возможностями, которые имеет сейчас Грузия и Финляндия", - сказала А.Гопко.