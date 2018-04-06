Всего в список попали 22 представителя РФ, хотя требование на подобное исключение направили 98 атлетов. Соответствующее решение приняло Всемирное антидопинговое агентство.

«В 2017 году поступило 98 запросов на терапевтические исключения. 33 передано на рассмотрение в Британскому антидопинговому центру. Остальные не были переданы, потому что либо не соответствовали по форме, либо там не требовалось исключения. Из них одобрено 22 обращения и отказано по 10. На рассмотрении – одно», – рассказал глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус, передает «Спорт-Экспресс».

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