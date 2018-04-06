|Гройсман предлагает увеличивать добычу газа на 1 млрд кубометров в год
|06.04.2018 14:44
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"Это обеспечит независимость от любого импорта"Наращивание собственной добычи газа в объеме не менее 1 млрд кубометров топлива в год позволит в среднесрочной перспективе отказаться от любого импорта и развить собственную добывающую промышленность.
Фото: kmu.gov.ua
По количеству газа Украина входит в число лидеров на континенте, но годы руководители государства ездили в Москву, "обменивали газовые подачки на независимость", а тем временем собственная промышленность уничтожалась.
"Сегодня вопрос энергобезопасности очень важно. Мы говорим и готовим условия, при которых объем добычи газа будет расти - не менее 1 млрд в год. Это обеспечит независимость от любого импорта", - заявил премьер Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству "в Верховной Раде.
Напомним, в Украине вступил в силу закон № 2314-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дерегуляции в нефтегазовой отрасли".
Добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличился на 4,2% (на 838 200 000 куб. М) по сравнению с 2016 годом - до 20 млрд 825 300 000 куб. м.
В том числе добыча газа государственной компанией "Укргаздобыча" составил 15 млрд 243 700 000 куб. м (+ 4,4% к 2016-му), "Укрнафты" - 1 млрд 101 400 000 куб. м (-15,1%), другими компаниями - 4 млрд 480 200 000 куб. м (+ 9,6%).
Добыча газа в Украине 2016 увеличился на 0,5% (на 91100000 куб. М) по сравнению с 2015 годом - до 19 млрд 987 100 000 куб.