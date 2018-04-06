"Это обеспечит независимость от любого импорта"

По количеству газа Украина входит в число лидеров на континенте, но годы руководители государства ездили в Москву, "обменивали газовые подачки на независимость", а тем временем собственная промышленность уничтожалась.

"Сегодня вопрос энергобезопасности очень важно. Мы говорим и готовим условия, при которых объем добычи газа будет расти - не менее 1 млрд в год. Это обеспечит независимость от любого импорта", - заявил премьер Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к правительству "в Верховной Раде.

Напомним, в Украине вступил в силу закон № 2314-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно дерегуляции в нефтегазовой отрасли".