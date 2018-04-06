Уровень заторов состоянию на 15:30 на дорогах Киева оценивается в 6 баллов. Об этом сообщает со ссылкой на данные сервиса Google-карты.

Так, движение затруднено в центральной части Киева в районе станций метро "Университет", "Театральная", "Золотые ворота", "Кловская", "Майдан Незалежности", "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь". Кроме того, пробки есть на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Броварском и Николая Бажана (на выезде из города).

Пробки есть на улицах Большая Житомирская, Вячеслава Чорновила, Богдана Хмельницкого, Владимирской, Дарницком и Харьковском шоссе, на Подоле (почти все улицы пересекающих Нижний Вал и высокий Вал), Набережном шоссе (от моста Метро и до Почтовой площади), Набережно-Крещатицкой, Большая Васильковская и всех прилегающих к ним улицах.

Также, пробки на улицах Сечевых Стрельцов, Богатырской. Пробки есть на улице Саперно-Слободская, Семена Скляренко, Братиславская, Богатырская и других. Добавим, что заторы образовались на Кольцевой дороге.

Сейчас движение затруднено на Южном мосту.

Напомним, столичные коммунальщики получили из Русановского канала мусорный контейнер .

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