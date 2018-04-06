Председатели Генеральной прокуратуры Украины, Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должны научиться вместе работать. Такое заявление сделала посол США в Украине Мари Йованович в интервью журналу "Фокус".

По мнению американского дипломата, Юрий Луценко, Артем Сытник и Назар Холодницкий должны найти возможность договориться.

"Думаю, они должны найти возможности для совместной работы. Если есть напряженность и конфликты, их необходимо преодолевать, но не путем прикрытия кого-то и ухода от ответственности. В каждой стране бывают конфликты между правоохранителями, это не является какой-то исключительной проблемой", - отметила Йованович.

Как сообщал svodka.net, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что имеет объяснение на все обвинения НАБУ .

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