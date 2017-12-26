|Во Львове неизвестные побили окна в отделении Сбербанка
|26.12.2017 10:08
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Сегодня ночью во Львове неизвестные побили окна и разрисовали фасад здания, где расположено отделение "Сбербанка России". Об этом сообщил корреспондент во Львове.
В помещении банка разбито стекло в двух окнах и дверях.
Кроме того, неизвестные оставили надпись красной краской "Выметайтесь".
По данным корреспондента, на месте работают полицейские и следственно-оперативная группа.
Напомним, во Львове горело помещение Сбербанка.
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