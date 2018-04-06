Неисправные шины Goodyear могли стать причиной 95 смертей и травм в США за последние 20 лет

Национальное управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA) США получило сведения о том, что неисправные шины производства компании Goodyear Tire & Rubber могли стать причиной гибели или травм у 95 человек за последние 20 лет, сообщает USA Today.

Информация касается шин модели G159, расследование безопасности которых ведется с прошлого года. Истцы утверждают, что они изначально создавались для грузовиков и не предназначены для трейлеров, движущихся на высоких скоростях.

Накануне суд постановил публично раскрыть информацию о данных шинах, которая до этого была конфиденциальной по настоянию Goodyear. Однако пока публикация информации откладывается, поскольку компания сообщила о намерении подать апелляцию.

Расследование касается около 40 тыс. шин, произведенных в период с 1996 по 2003 год.

Акции Goodyear падают на 5,1% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала года капитализация компании опустилась на 14%, до $6,55 млрд.