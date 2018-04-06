Российская танцовщица Анастасия Волочкова продеманстрировала растяжку в положении лежа на спине. Волочкова: Ни дня без спорта и растяжки. А у вас как? Фото: volochkova_art / Instagram Снимок она разместила в Instagram."Ни дня без спорта и растяжки. А у вас как?" – написала танцовщица. Ни дня без спорта и растяжки! * А у вас как? * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #россия #балет #красота #радость #любовь #танец #музыка #позитив #тепло #volochkova #ballet #russia #best #мы #instagood #beautiful #ballerina #love #story #enjoy #весна #отдых #море #phuket #maikhaodreamvilla #maikhaodreamvillaresortandspa Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) 6 Апр 2018 в 12:58 PDT Волочкова ранее показала шпагат, выполненный на скамейке, и развела ноги перед поэтом из Казахстана.Балерина часто выставляет фото своего шпагата в Instagram, снимки она сопровождает хештегом #шпагатволочковой. Ранее она написала в соцсети: "Этот элемент моей профессии будоражит более, чем то количество благотворительных концертов, которые я организую и танцую... Я буду радовать вас моей формой и растяжкой!" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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