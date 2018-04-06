|Боевики "ДНР" угрожали автоматами наблюдателям ОБСЕ у Кременца
|06.04.2018 14:52
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Боевики подъехали ло миссии, которая собиралась запустить беспилотникблизко неподконтрольного правительства Украины Кременца в Донецкой обл. 5 апреля вооруженные боевики так называемой "ДНР" угрожали наблюдателям СММ ОБСЕ автоматом Калашникова и не дали запустить беспилотник для наблюдения.
Фото: gettyimages.com
Инцидент произошел около 12:14, патруль Миссии в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на автодороге H15 в 2 км к востоку от блокпоста вооруженных формирований боевиков.
Наблюдатели готовились к запланированному запуска беспилотника среднего радиуса действия. Перед тем как они завершили подготовку, синий автомобиль "Лада" (с табличками АА237 и маркировкой "полиция" на русском языке), который двигался с запада на восток, развернулся в сторону наблюдателей, - сообщается в отчете миссии.
Из автомобиля вышли три человека: один в камуфляже, а двое других в форме полицейского типа; у каждого из них на плечи был автомат (типа АК). Они подошли к патруля СММ. Мужчина в камуфляжной одежде представился "командиром спецподразделения". Он заявил, что это "зона запрета полетов" и что им не сообщали о применении Миссией беспилотника.
Впоследствии к патруля СММ подъехал еще один автомобиль с двумя вооруженными мужчинами в камуфляже. Один из них, который управлял автомобилем, был вооружен автоматом (типа АК). Двое мужчин вышли из автомобиля и в агрессивной форме обратились к членам патруля Миссии.
Сотрудники СММ услышали, как один из них сказал другому русском языке: "Готовься!". После этого последний дослал патрон в патронник и, держа палец на спусковом крючке, направил дуло автомата в землю.
Команда СММ собрала оборудования и оставила этот район в 13:03. Об этом инциденте СММ сообщила вооруженные формирования в Донецке.
Напомним, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали более 10 000 случаев нарушения режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе с начала 2018 года.