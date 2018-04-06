Минфин США в пятницу дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционном списке несколько десятков человек и 15 компаний, передает со ссылкой на сообщение минфина США.

В список, в частности, вошли бизнесмены и чиновники Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, Алексей Мюллер.

Напомним, в ночь на 30 января минфин США представил конгрессу "кремлевский доклад" - список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей, которые могут иметь связи с российскими властями, в частности - с президентом РФ Владимиром Путиным.

В него вошли топ-чиновники, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров, как и другие члены российского правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник президента РФ Владислав Сурков.

Также в списке - олигархи, которые работают в разных сферах российской экономики - руководители банков, предприятий нефтегазовой, металлургической промышленности. В частности, там оказался и глава российского газового монополиста "Газпрома" Алексей Мюллер.

Составление такого списка требует прошлогодний американский закон "О противодействии противникам США с помощью санкций", который президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал в августе 2017 года. К этим людям могут применить санкции.

В России на опубликование списка отреагировали в ряде российских государственных учреждений, хотя еще днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "сама публикация списка ничего не значит", ведь "не является очередной волной санкций".

Позже он заявил, что США объявили своими врагами фигурантов "кремлевского доклада".

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