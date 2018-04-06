|Очередной «символ» Крыма: от кого прячется Путин за царь-забором (видео)
|06.04.2018 14:55
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Пользователей соцсетей изумило новое видео из оккупированного Россией Крыма
Ролик был снят возле поселка Олива на южном берегу аннексированного полуострова, который входит в городской округ Ялты.
Соответствующее видео опубликовано в YouTube.
Отметим, что ролик снял и разместил в сообществе «На улицах Ялты» в Олег Мещеряков, передает .
«Это было мое «предвыборное» обещание на выборах президента. Я обещал сделать открытое обращение к В.В. Путину по поводу красот Крыма и достояния народа. Письменное обращение разместил на сайте президента также. Если вы можете, то сделайте так же. Должно же кому-то стать хотя бы неловко», — отметил он.
Автор видео отмечает, что не раз обещал защищать «красоты Крыма». Но на видео видно, что защита заключается в возведении 6-метрового забора. По сообщением, забор соорудили вокруг дачи какого-то политика, вероятно, самого Путина.