Санкции и импортзамещение делают свое дело

За окном март, а только сейчас российский государственный судостроительный холдинг АО “Объединённая судостроительная корпорация” предоставил отчет по достижениям за 2017 год. И невероятно, великая морская сверхдержава, продемонстрировала очередное пике по прибыли на стезе кораблестроения, информирует svodka.net.

Так, согласно данным ОСК (которые, не исключено, что были старательно приукрашены) в прошлом году холдинг понес потери в виде сокращения чистой прибыли в 2,8 раза!

Убыток от продаж (что звучит парадоксально, не так ли?) составил 1,69 млрд рублей, что не позволило корпорации показать отдельно выдающиеся цифры по чистой прибыли в абсолютном выражении, составившей только 207,26 млн рублей, вместо прогнозируемых 3 млрд!

Цифры, конечно, я вам скажу, так себе, в холодный пот не бросают, но и боярки “за здоровье!” навернуть не хочется. Уж извольте, прибыль в 207 млн рублей для корпорации на которой работает более 70 тыс человек?

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Кроме того, не дает покоя, что ОСК четыре месяца тянул с отчетами по итогам 2017 года, что явно намекает на определенные махинации с цифрами, дабы Владимира Владимировича не так сильно расстраивать. Ему ведь после Кемерово беспокоиться вредно!

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