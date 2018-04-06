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Глава Николаевской ОГА Савченко заявил, что, кроме службы в УБОП, с Яремой и Гелетеем его ничего не связывает
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06.04.2018 14:57
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Председатель Николаевской облгосадминистрации Савченко заявил, что
был владельцем "Авант-Банка", но между собственников не было ни
экс-генпрокурора Виталия Яремы, ни начальника Управления госохраны
Валерия Гелетея. Эти предположения губернатор назвал "враньем и
чушью". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Алексей
Савченко: Более низкой, подлой чуши я в своей жизни не
встречал, не слышал Фото: Олексій Савченко / Facebook О том, что с
"Авант-Банком" были связаны Ярема и Гелетей, в фервале этого года
написал в блоге на "Украинской правде" народный депутат от Блока
Петра Порошенко Мустафа Найем.Савченко заявил, что был единоличным
владельцем банка, который в 2016 году Национальный банк Украины
признал неплатежеспособным и начал процедуру ликвидации. Информацию
о том, что Гелетей и Ярема имели отношение к "Авант-Банку", он
назвал "враньем и чушью"."Я был единственным собственником банка. Я
бы хотел сказать важную деталь. Я достаточное количество времени
занимаюсь бизнесом. Дружу с известными людьми. С теми, которых там
кто-то может называть олигархами. Если вы говорите конкретно про
Ярему Виталия Григорьевича, я вам хочу сказать, что я глубоко
уважаю этого человека. И он никогда не имел отношения к этому
банку", – сказал глава Николаевской ОГА.Он добавил, что дружит
с сыном Яремы Валерием. "Ему 30 лет. Он – состоявшийся
парень. У него все хорошо. И спекулировать на тему того, что Ярема
владелец банка? Да у Яремы не было денег!" – заявил
Савченко.На вопрос, пытался ли Ярема перевести счета Генпрокуратуры
на обслуживание в "Авант-Банк", Савченко также ответил, что это
"чушь"."Более низкой, подлой чуши я в своей жизни не встречал, не
слышал. А знаете почему? Потому что действительно счета были в
банке. Были. И они последние 15 лет находятся в этом банке. И я
думаю, что народный депутат любой, любой министр, сделав требование
в Генпрокуратуру, получит ответ, что в последние 15 лет прокуратура
обслуживает свои счета в банке, который называется "Аваль". Любой
знающий человек скажет, что банк “Авант” на тот момент, когда я его
возглавлял и был собственником, не имел – по всем
показателям – возможности обслуживать госденьги", –
объяснил он.Савченко также отрицает какие-либо родственные связи с
Гелетеем и Яремой. На вопрос, связывает ли его что-либо с этими
людьми, кроме работы в УБОП, он ответил: "Ничего".
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