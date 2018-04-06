Председатель Николаевской облгосадминистрации Савченко заявил, что был владельцем "Авант-Банка", но между собственников не было ни экс-генпрокурора Виталия Яремы, ни начальника Управления госохраны Валерия Гелетея. Эти предположения губернатор назвал "враньем и чушью". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Алексей Савченко: Более низкой, подлой чуши я в своей жизни не встречал, не слышал Фото: Олексій Савченко / Facebook О том, что с "Авант-Банком" были связаны Ярема и Гелетей, в фервале этого года написал в блоге на "Украинской правде" народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем.Савченко заявил, что был единоличным владельцем банка, который в 2016 году Национальный банк Украины признал неплатежеспособным и начал процедуру ликвидации. Информацию о том, что Гелетей и Ярема имели отношение к "Авант-Банку", он назвал "враньем и чушью"."Я был единственным собственником банка. Я бы хотел сказать важную деталь. Я достаточное количество времени занимаюсь бизнесом. Дружу с известными людьми. С теми, которых там кто-то может называть олигархами. Если вы говорите конкретно про Ярему Виталия Григорьевича, я вам хочу сказать, что я глубоко уважаю этого человека. И он никогда не имел отношения к этому банку", – сказал глава Николаевской ОГА.Он добавил, что дружит с сыном Яремы Валерием. "Ему 30 лет. Он – состоявшийся парень. У него все хорошо. И спекулировать на тему того, что Ярема владелец банка? Да у Яремы не было денег!" – заявил Савченко.На вопрос, пытался ли Ярема перевести счета Генпрокуратуры на обслуживание в "Авант-Банк", Савченко также ответил, что это "чушь"."Более низкой, подлой чуши я в своей жизни не встречал, не слышал. А знаете почему? Потому что действительно счета были в банке. Были. И они последние 15 лет находятся в этом банке. И я думаю, что народный депутат любой, любой министр, сделав требование в Генпрокуратуру, получит ответ, что в последние 15 лет прокуратура обслуживает свои счета в банке, который называется "Аваль". Любой знающий человек скажет, что банк “Авант” на тот момент, когда я его возглавлял и был собственником, не имел – по всем показателям – возможности обслуживать госденьги", – объяснил он.Савченко также отрицает какие-либо родственные связи с Гелетеем и Яремой. На вопрос, связывает ли его что-либо с этими людьми, кроме работы в УБОП, он ответил: "Ничего". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что савченко заявил был ярема Теги: политика