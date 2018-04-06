|В Киеве мужчину приговорили к трем годам тюрьмы условно за "минирование" метро
|06.04.2018 15:00
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Мужчина позвонил в полицию, находясь в нетрезвом состоянии, и сообщил о взрывчатке на станции киевского метро "Оболонь"В Киеве мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком полтора года за ложные сообщения о минировании метро.
В суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, по его словам, о взрывчатке в метро он сообщил из хулиганских побуждений, сообщает пресс-служба полиции Киева.
По данным полиции, в середине февраля мужчина позвонил в полицию, находясь в нетрезвом состоянии, и сообщил о взрывчатке на станции киевского метро "Оболонь".
При обследовании станции метро эвакуировали около 100 человек. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили.
Напомним, что Соломенский районный суд Киева приговорил гражданина Молдовы к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала Киева в июле 2017 года.
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