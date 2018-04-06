Мужчина позвонил в полицию, находясь в нетрезвом состоянии, и сообщил о взрывчатке на станции киевского метро "Оболонь"

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, по его словам, о взрывчатке в метро он сообщил из хулиганских побуждений, сообщает пресс-служба полиции Киева.

По данным полиции, в середине февраля мужчина позвонил в полицию, находясь в нетрезвом состоянии, и сообщил о взрывчатке на станции киевского метро "Оболонь".

При обследовании станции метро эвакуировали около 100 человек. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили.