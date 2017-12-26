Этой зимой отопление для украинцев может еще больше подорожать. Хотя правительство не раз заявляло, что тарифы для населения в ближайшее время останутся неизменными, несмотря на требование повысить цены на газ на 20%, жители некоторых городов уже получают новые платежки, пишет со ссылкой на .

А во многих населенных пунктах людей предупредили о пересмотре тарифов в начале следующего года. Ориентировочно цены вырастут на 10-15%.

Но даже там, где тарифы пока не меняют, местные поставщики услуг пытаются выжать из потребителей по максимуму, насчитывая платежи по разным хитрым формулам. В итоге многим украинцам, как и в прошлом году, приходят космические платежки с суммами за отопление стандартной хрущевки в 50 кв. м по 6-7 тыс. грн.

"Страна" выяснила, каких платежек ждать жильцам многоэтажек этой зимой и есть ли варианты сэкономить на тепле.

Местный ценник

Главное нововведение нынешнего отопительного сезона – передача полномочий по установлению тарифов на отопление для населения на места, - рассказал "Стране" глава Ассоциации ОСМД Украины Роман Бондарук.

"Это сделано в рамках реформы децентрализации и в общем-то, наверное, имеет смысл. Ведь на местах виднее, какую инвестиционную составляющую нужно заложить в тариф, чтобы у теплопоставляющих компаний появилась возможность вкладывать деньги в модернизацию сетей. Да и своих людей местные власти грабить не станут, в конце концов, это же их рейтинги", - считает Бондарук.

Впрочем, знаток явно переоценил сознательность и здравый смысл местных чиновников. В ряде городов уже заявили о повышении тарифов на тепло, а в других поставщики активно окучивают власти, убеждая их пересмотреть ставки.

В Харькове новые тарифы на отопление начали действовать с 1 октября этого года. Для населения они выросли в среднем, на 6,6% - до 1,5 тыс. грн./Гкал.

В "Харьковских тепловых сетях" поясняют: цены нужно было менять из-за подорожания газа на 10% с 1 апреля этого года и увеличением зарплатного фонда (оклады в компании выросли примерно на треть).

В Кременчуке отопление подорожало с 1 ноября на 11,4%-22,8% (до 1,4 тыс./Гкал для домов со счетчиками и 38,2 грн./кв. м – без счетчиков). При этом не обошлось без скандала: активисты попытались сорвать голосование и обвиняли местные власти в лоббировании интересов КП "Теплоэнерго".

В Луцке тарифный бунт еще только назревает. Плату за тепло там решено повысить с 1 января 2018 года. Для населения тариф на отопление вырастет на 13-16% (до 1,5 тыс. грн./Гкал для домов со счетчиками и 34,8 грн./кв. м для многоэтажек без счетчиков).

Кубометр горячей воды подорожает с 63,3 грн. до 72,2 грн.).

В "Луцктепло", которое убедило местных власти пересмотреть ставки, ссылаются на повышение себестоимости услуг и катастрофическую ситуацию, в которой оказалось предприятие из-за хронического недофинансирования (из –за долга почти в 30 млн. грн. счета компании заблокированы). Но общественники уверены, что компания попросту хочет решить свои проблемы за счет людей, и выставляет изначально завышенные тарифы.

Как рассказала глава местной ассоциации ОСМД "Лучане" Юлия Сабатюк, отопление в их домах, которые тепломодернизированы, намного дешевле: примерно 11 грн./кв. м. Плюс еще около 5 грн./кв.м придется отдавать в качестве платы за взятые ранее кредиты на утепление. "Мы подсчитали, что в среднем двухкомнатная квартира сэкономила за прошлую зиму не менее 3 тыс. грн.", - говорит она.

Скорее только, список городов, которые согласятся пойти на уступки теплопоставщикам и повысить тарифы, будет только расти. Ведь на местные власти сейчас пытаются повесить долги предприятий, которые в случае "экономически необоснованных тарифов" будут только расти и станут неподъемными для и без того дырявых бюджетов.

Как сообщили в "Нефтегазе", уже три горсовета подписали с ним договора о гарантиях для поставщиков тепла. В них чиновники, по сути, берут на себя долги последних, только чтобы "Нефтегаз" отпускал им газ, и население не осталось без отопления. Рубежанский горсовет прописал гарантии почти на 28 млн. грн., Кировоградский – на 83 млн., Камянский – на 2,1 млн. грн. "Подписаться" за своих тепловиков готовятся Владимир-Волынский, Лисичанский, Моршинский, Теплодарский горсоветы, договора с которыми у "Нефтегаза" сейчас в работе.

Тарифные эксперименты

В Днепре, Одессе, , Львове расценки на отопление пока не меняли. К примеру, во Львове и Одессе действует тариф 1,2 тыс. грн. (26,6 грн./кв. м и 31грн./кв. м для домов без счетчиков), в Днепре 1,3тыс. грн. (38,8 грн. – 43грн./кв. м), в – 1,4 тыс. грн. (32,9 грн./кв. м).

Но неизвестно как долго горожане смогут греться по старым ценам. Ведь тарифы в мегаполисах заморожены вынуждено. Дело в том, что утверждать расценки в крупных городах по-прежнему должен отраслевой регулятор - . А он после ротации набсовета уже месяц остается нелегитимным, то есть, попросту не в состоянии узаконить новые цены для теплопоставщиков, так как не проводит заседаний. Но ситуация может измениться уже в ближайшее время.

Накануне голосования за бюджет-2018 парламент утвердил законопроект №7342-1, согласно которому президент получил право назначать без конкурса членов . Так что не исключено, что на ближайших заседаниях Нацкомиссии тарифный вопрос снова поднимут. Тем более, что аргументы у теплопоставщиков есть. Как уже писала "Страна", импортный газ для Украины сильно подорожал из-за роста котировок на мировых биржах, а это значит, что поползут вверх и цены для производителей тепловой энергии.

"Газ в структуре тарифа составляет до 85%. И если он подорожает, то вырастет и стоимость отопления. А в том, что цены на газ будут расти, можно не сомневаться, хочет того или нет, ведь большая часть ресурса у нас импортная", - пояснил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Пока же поставщики ищут другие способы выманить побольше денег у потребителей.

К примеру, во Львове газоснабжающая компания в платежках за ноябрь указала по сути двойную цену газа, который понадобился на отопление (для домов с газовыми котлами).

Оказалось, предприятие включило в счет так называемый "рекомендованный платеж" за следующий месяц, который предлагалось оплатить авансом. Причем, внести деньги требовали уже в течение 5 дней после получения платежки, угрожая штрафами. Когда же возмущенные горожане обратились во "Львовгазсбыт", им пояснили, что все дело в новом законе о жилищно-коммунальных услугах, который недавно приняла и уже подписал президент. Там прописана пеня за просроченные коммунальные платежи на уровне 0.01% от суммы долга в день. Правда, газовщики забыли уточнить, что пеня вводится лишь с 2019 года.

В этом отопительном сезоне, как пояснил руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, закон работать не будет, так как нет соответствующих подзаконных актов, которые только предстоит утвердить Кабмину.

Между тем, львовские газовщики не одиноки в своем желании заработать на пока рамочном законе. Так, в "Луцктепло" сообщили, что больше не намерены бесплатно поверять счетчики, так как согласно новому закону, могут брать за это деньги (горожанам уже выставили тариф – 90 грн. за каждый счетчик).

То же "Луцктепло" отличилось и с платежками за отопление. Суммы по несколько тысяч гривен пришли горожанам еще в сентябре, еще до начала отопительного сезона. Тепловики пояснили, что платеж – авансовый, и нужен им, чтобы собрать деньги на включение батарей.

Не обошлось без скандалов и в . В октябре, несмотря на то, что отопление включили только в последние две недели этого месяца, жители более чем 300 домов получили внушительные платежки – некоторые по 2 тыс. грн. за отопление квартиры в 50 кв. м, тогда как их соседи за такую же – по 300-400 грн.

Как пояснили в "", в платежки включили перерасчет за прошлый отопительный сезон.

"Это корректировка суммы к оплате за отопление после окончания прошлого отопительного сезона, передачи показаний домовых и квартирных приборов учета тепла, а также корректировки данных после инспекций отопительных площадей. Таким образом, расчеты клиентов с энергокомпанией за потребленные услуги будут корректными", - говорится в официальном разъяснении компании.

Между тем, центры обслуживания клиентов "" сейчас трещат по швам, а желающие узнать, откуда взяли начисленную им сумму, вынуждены часами выстаивать в очередях.

Еще одно нововведение нынешнего отопительного сезона в – возврат к старой формуле начислений. В домах без счетчиков, которым прошлой зимой насчитывали по средневзвешенному потреблению домов со счетчиками, теперь привязываются к нормативу – 32,91грн./кв. м.

В "" ссылаются на то, что постановление Кабмина №865 о средневзвешенном потреблении, в этом году уже не действует. Поэтому они вернулись к формуле, прописанной в правительственном постановлении №1037 о начислении по нормативу. Как говорит Рябцев, это может оказаться невыгодным для жильцов домов без счетчиков, особенно, если зима будет теплой, и топить станут вполсилы.

Кредиты или майдан?

Роман Бондарук говорит, что космические платежки этой зимой никуда не денутся.

"Они будут рекордными до тех пор, пока у населения не появится стимул сокращать потребление коммунальных услуг. В случае с теплом это можно сделать лишь за счет модернизации жилфонда. В этом случае плату за отопление реально снизить на 30-50%", - подсчитал Бондарук.

По его словам, на тепломодернизацию украинских многоэтажек нужно порядка $30 млрд.

"Понятно, что это проект не на один год – на десятилетия. Но, по-моему, у государства другие приоритеты. На следующий год на субсидии выделили более 70 млрд. грн., тогда как на теплые кредиты – только 2,7 млрд. грн.", - говорит знаток. В этом году финансирование теплых кредитов несколько раз замораживали. В итоге получили деньги далеко не все, кто хотел.

"Недофинансировали заявки, как минимум, на 100 млн. грн.", - говорит Бондарук.

Геннадий Рябцев уверен, что тарифы будут только расти. При этом нет гарантии, что их не станут рисовать с потолка, в рамках кулуарных договоренностей с местными чиновниками. А качество даже самых дорогих услуг по-прежнему не гарантируется.

"Ведь в Украине нет системы защиты прав потребителя коммунальных услуг. К регулятору простому человеку достучаться сложно, суды перегружены, да и доказать, что поставщик неправ, сложно, так как нет независимого контроля. Скажем, даже если зафиксировать, что батареи были едва теплыми, компания может списать все на ремонтные работы, заверив, что недогрев был только один день. И, соответственно, вернуть плату за этот день. Убедить суд в регулярном невыполнении поставщиком своих обязательств практически нереально", - уверен Рябцев.

При таких условиях, не исключено, что бороться с неподъёмными тарифами люди начнут на улицах. Особенно, с учетом грядущей предвыборной кампании, во время которой будет немало желающих этот протест возглавить.

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