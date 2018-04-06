|В Киеве частично ограничат движение в Соломенском районе
|06.04.2018 15:01
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В Киеве с 6 по 9 апреля частично ограничат движение транспорта на примыкании проспекта Космонавта Комарова до проспекта Леся Курбаса. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"С 20:00 6 апреля до 20:00 9 апреля в связи с выполнением ремонта деформационных швов движение транспорта по путепроводу через железнодорожные пути на примыкании просп. Космонавта Комарова к просп. Леся Курбаса в направлении ул. Борщаговской будет частично ограничено", - говорится в сообщении.
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