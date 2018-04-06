На Пасху некоторые реки севера Украины выйдут из берегов, половина Вилково будет подтоплена

Киев. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - 6-8 апреля на украинском участке Дуная около г.Вилково Килийского района Одесской области ожидается очередное повышение уровней воды в результате нагонов ветра в условиях прохождения весеннего половодья, сообщается на официальном сайте ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

В пятницу, 6 апреля, ожидается поднятие уровня воды до отметок 170-180см над нулем поста, а 7-8 апреля - 180-190 см с достижением опасной отметки подтопления 50% города.

Высоким судоходным уровнем воды (максимумом нормы) в Вилково принято 152 см над нулем поста. При 155 см в городе начинается подтопление низинных незаселенных участков. Ранее уровень воды достигал 182 см над нулем поста, было подтоплено 30% улиц города, но жилых домов вода не достигла.

Кроме того, на равнинных реках севера Украины 7-10 апреля продлится развитие весеннего половодья.

На реках бассейнов Припяти, средних и нижних течениях Сулы, Псла, Ворсклы вода поднимется на 0,1-0,5м с выходом воды на заводь и ее дальнейшим затоплением (Сумская, Полтавская области), достижением и превышением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений в Ратновском, Старовижевском, Любешевском, Маневичском районах Волынской области.

На реках бассейна Десны, Северского Донца вода поднимется на 0,4-1,2 м с выходом воды в заводь Десны (в районе г.Новгород Северский) и малых рек в Черниговской, Сумской областях и дальнейшим ее затоплением на реках Убедь, Сновь. Ожидается дальнейший перелив воды через дороги местного значения, окружение водой сниженных населенных пунктов в Черниговском районе, достижение и превышение отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений и населенных пунктов в Новопсковском районе Луганской области;

В верхнем течении Днепра на границе Черниговской области ожидается поднятие уровня воды на 0,2-0,4 м с начальным выходом воды в заводь.