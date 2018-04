var login_api = false; var coreola = new coreola(); coreola.sectionid = 4069; coreola.articleid = 240297; coreola.langid = 1; coreola.noadvert = 0; coreola.sections[2212] = 2212;coreola.sections[4069] = 4069; coreola.statstart(); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.6"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); dataLayer = [{'AgeNews': '1-3 days'}]; { "@context": "http://schema.org", "@type": "WebSite", "url": "http://gordonua.com", "potentialAction": { "@type": "SearchAction", "target": "/gsearch.html?s[text]={search_term_string}", "query-input": "required name=search_term_string" } } Клуб читателей function updateuserbar(){ var u_str = ''; if(coreola.userid > 0){ u_str += ''; u_str += ''; u_str += ''+decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))+ ""; u_str += 'Выход | Редактировать данные'; u_str += ''; $(".header_l").addClass("long"); $(".h_hide").hide(); } else { u_str += 'Присоединиться'; } $('#header_user').html(u_str); } updateuserbar(); coreola.addfunc('updateuserbar', function(){ updateuserbar(); }); Искать Главная

Как показывает реакция депутатов, Холодницкий готов договариваться. Сытник – нет. И это говорит о том, с кем из них нам по пути И это говорит о том, с кем из них нам по пути Сергей Фурса Инвестиционный банкир. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital. Как показывает реакция депутатов, Холодницкий готов договариваться. Сытник – нет. И это говорит о том, с кем из них нам по пути Сегодня 15.33 И это говорит о том, с кем из них нам по пути Сегодня 15.33 | комментариев: Как разошлись пути Сытника и Холодницкого и с кем из них нам по пути.Парламентские слушания были на редкость информативны. Нет, смотреть их было совершенно невозможно. Как всегда, противно. Но большего от текущего состояния украинского парламента ожидать было бы сложно.Депутаты признали Холодницкого своим. В доску своим. Именно это главный результат слушаний в парламенте. Об этом говорят и аплодисменты, и заготовки в выступлении, и даже хвалебные оды, которые поют теперь Холодницкому придворные аналитики. И это приговор самому Холодницкому. Не судебный приговор, тут как раз все в порядке. Раз для депутатов он свой, то и для судей, да и прокуроров из Генеральной прокуратуры он теперь тоже свой. Это приговор для него как для представителя новой волны. Как для человека, который претендовал быть носителем новых ценностей.Как оказалось, ценности старые. Это видно и из разговоров, которые подслушали рыбки из аквариума. Это было заметно и раньше. И когда человек получил звание генерала, и когда пошел в Федерацию футбола Украины (та еще клоака), и по слухам на рынке, которые активно связывали его с "не той" стороной в конфликте вокруг "Мрії".Когда борца с коррупцией признают своим коррупционеры – это симптоматично. Украинские депутаты, в массе своей, должны не любить борцов с коррупцией. Потому что никто не любит человека, который угрожает тебе лично. А большая часть депутатов, кажется, даже не скрывая этого, абсолютно толерантны к коррупции. И уже активно готовы защищать страну от внешнего влияния, внешнего управления, ущемления суверенитета, когда речь идет о борьбе с коррупцией. Когда речь идет о реальных попытках наказать коррупционеров. У депутатов и присных не возникает вопросов, когда внешние игроки дают деньги и спасают от дефолта. Они готовы даже требовать поддержки. Потому что считают, что им все должны. Но как один они готовы стать в шеренгу коррупционной солидарности и бороться за суверенную коррупцию.В то же время, яростные атаки депутатов на главу НАБУ являются ярким и большим комплиментом как ему, так и самому бюро. Он для них чужой. А значит, он является носителем чужого менталитета. Чуждых им ценностей. Они не могут с ним договориться. Могли бы – давно подружились бы. В Украине ведь все договариваются со всеми. Потом кидают друг друга, это само собой. Но перед этим договариваются. Все со всеми. Даже Тимошенко и Янукович в свое время. Перед тем, как "пропало все". И даже борьбу с коррупцией наши политики видят как простор для компромисса с этой самой коррупцией. Все привыкли договариваться. А тут не могут. И это их бесит.А если глава Антикоррупционного бюро бесит коррупционеров, значит, он хорошо делает свою работу. Это главный критерий. Они чувствуют от него угрозу. Которой никогда не было. А теперь появилась. И это прекрасная новость для нас. И пусть в своих методичках пропагандисты продолжают писать про "результативность работы НАБУ по возвращению денег в бюджет" или "НАБУ плохо работает и неэффективно, потому что никого не посадило". Очевидно, что посадить НАБУ не может потому, что не является судом, а антикоррупционный суд не дают запустить сами депутаты.Ну а про "возврат денег в бюджет" – это вообще смешно. Не является это задачей борьбы с коррупцией. НАБУ должно не дать украсть. Потому что каждый украденный коррупционером миллион стоит экономике страны миллиард. Коррупция – это вообще очень дорого. И не вернуть тот миллион главная задача, тем более, вернуть его тоже должен суд – а не дать его украсть. Убираете схемы Онищенко – и "Укргаздобыча" превращается в прибыльную компанию, платит 100500 налогов и увеличивает добычу. Как это посчитать? Этот эффект? В Румынии НАБУ пересадило половину чиновников. Вряд ли они принесли в бюджет много денег. Но экономика Румынии растет 8,8%.Даже конфликт с Холодницким показывает новое качество НАБУ. Новые ценности. Выгоден ли конфликт НАБУ? Совершенно нет. Это может парализовать работу. И позволяет критикам в очередной раз использовать аргумент "они все одинаковые". Но, столкнувшись с выбором "идти по закону" или "замять по-тихому", был выбран первый вариант. Да, это была ловушка для Сытника от прокуратуры. Понимал он это или нет – не столь важно. Ключевое, что такое решение, решение выносить сор из избы, очень правильно в долгосрочной перспективе. Но крайне неприятно в краткосрочной. Для политика Сытника, будь он политиком, крайне невыгодно поднимать скандал. Но для Сытника главы НАБУ – это его работа. И когда хотя кто-то в Украине начинает руководствоваться логикой "делай, что должен, и будь что будет" – это радует.Это не делает Сытника святым. Это не дает ему индульгенции, если он вдруг сойдет с пути. Но это делает его нашим главным союзником в борьбе за богатую Украину. Потому что Украина самая бедная и самая коррумпированная страна в Европе. И если хотите исправить бедность, то надо побороть коррупцию. А нельзя победить коррупцию и договариваться с ней одновременно. Как показывает реакция депутатов, Холодницкий готов договариваться. Сытник – нет. И это говорит о том, с кем из них нам по пути. Но каждый сам выбирает, какой путь ему поддерживать. Источник: Sergey Fursa / Facebook Опубликовано с личного разрешения автора Сводка.нет - Новости Украины и Мира



