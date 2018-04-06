|В Великобритании заявили, что в России до сих пор есть секретная программа разработки "Новичка"
|06.04.2018 15:08
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Российская Федерация до сих пор проводит эксперименты с ядовитым нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом заявил посол Великобритании в ФРГ Себастьян Вуд, передает со ссылкой на DW.
"Наши спецслужбы знают, что есть секретная программа разработки
ядовитого вещества "Новичок", о существовании которой российское
правительство никогда не объявляло", - заявил Вуд.
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