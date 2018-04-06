Российская Федерация до сих пор проводит эксперименты с ядовитым нервно-паралитическим веществом "Новичок". Об этом заявил посол Великобритании в ФРГ Себастьян Вуд, передает со ссылкой на DW.

"Наши спецслужбы знают, что есть секретная программа разработки ядовитого вещества "Новичок", о существовании которой российское правительство никогда не объявляло", - заявил Вуд.



Вуд призвал Россию в качестве первого шага открыто признать это. Он подчеркнул, что речь идет о нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Он назвал "достаточно ясными" доказательства того, что за отравлением бывшего двойного агентства Сергея Скрипаля стоит Россия.



Как сообщал разведка Великобритании утверждает, что вещество, которым, по версии Лондона, были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в британском Солсбери, была произведена на военной научно-исследовательской базе в городе Шиханы в Саратовской области.





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