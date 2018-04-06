Представители общественной организации «Добровольческое движение ОУН» намерены использовать методы партизанской войны в оккупированном российскими войсками Крыму.

Об этом в комментарии рассказал руководитель организации Николай Коханивский.

«Это война. Методы партизанской войны не изменились со времен Первой и Второй мировой войны, мы готовы их использовать, и мы их уже использовали – мы были на фронте», — заявил руководитель этой организации Николай Коханивский.

Отвечая на вопрос, планирует ли «Добровольческое движение ОУН» препятствовать открытию автомобильного движения по Крымскому мосту, которое запланировано на май текущего года, он заметил: «У нас нет глобальных возможностей – чтобы организовывать теракты на территории оккупированного Крыма, нам нужно пересечь границу. Но атаки на российское посольство не прекратятся, атаки на московские консульства не прекратятся. Возможно, в день запуска этого так называемого моста мы сделаем что-то в Киеве или во Львове».

«Мы не исключаем вариант того, что российские учреждения мы будем атаковать не только на территории Украины», — добавил Коханивский.

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Собеседник спросил, какие меры организация планирует предпринять непосредственно на территории аннексированного Крыма. «Будем думать. Понятно, что мы хотим любыми методами вернуть Крым, но в меру своих возможностей. Не хочу хвастать тем, что пока не сделано. Мы думаем над этим», — ответил руководитель организации.

В контексте готовности «Добровольческого движения ОУН» совершать теракты, Коханивский заявил: «Идет война. А как вы хотите? Война включает в себя подрывы железнодорожных путей, снос электрических опор противника. Например, если есть какая-то дорога с материка в Крым, почему бы там не организовать какой-то подрыв?»

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