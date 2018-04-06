|ЕС пообещал помощь Украине в газовом споре с Россией
|06.04.2018 15:09
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"Транзит важен для Украины, но он важен и для ЕС"Европейская комиссия поможет Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража по транзиту газа.
Фото: google.com
"Мы будем помогать Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража. Также помогать Украине в проведении переговоров по транзиту газа после завершения контракта между" Нафтогазом "и" Газпромом " , - заявил глава Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори на брифинге в Киеве, передает" Интерфакс Украина " .
"Транзит важный для Украины в части доходов, но он важен и для ЕС в контексте диверсификации путей поставок", - добавил представитель Еврокомиссии.
Напомним, "Газпром" отказался выполнить решение Стокгольмского арбитража , сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" по итогам встречи с представителями российского газового монополиста, которая состоялась на прошлой неделе для обсуждения дальнейших действий после двух побед "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже.
28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром "обязали выплатить $ 2560000000 Украина . По словам председателя правления" Нафтогаза "Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для" Газпрома "начинается со следующего дня - то есть 1 марта 2018.