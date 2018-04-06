"Транзит важен для Украины, но он важен и для ЕС"

"Мы будем помогать Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража. Также помогать Украине в проведении переговоров по транзиту газа после завершения контракта между" Нафтогазом "и" Газпромом " , - заявил глава Директората по вопросам энергетики Еврокомиссии Доминик Ристори на брифинге в Киеве, передает" Интерфакс Украина " .

"Транзит важный для Украины в части доходов, но он важен и для ЕС в контексте диверсификации путей поставок", - добавил представитель Еврокомиссии.