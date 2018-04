Ахметов не смог разморозить свои зарубежные активы, — СМИ Лондонский арбитраж поддержал требования Raga, отклонив при этом встречные претензии компании Ахметова о расторжении договора о покупке «Укртелекома». Арбитражные судьи в Нидерландах не поддержали просьбу холдинга СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова разморозить активы компании на общую сумму более 820 миллионов долларов, информирует svodka.net. Согласно решению суда от 5 апреля, активы остаются заблокированными, пишет DW. Запрет продавать или переоформлять активы действует с декабря прошлого года по решениям судов в Нидерландах и на Кипре, где зарегистрированы компании холдинга. Как сообщил в своем пресс-релизе СКМ, заморозка не влияет на операционную деятельность холдинга. Читайте: США могут заморозить российские активы Компания самого богатого украинца заявила, что продолжит оспаривать замораживания в судах. Напомним, суд Лондона в июне 2017 года обязал «СКМ» Рината Ахметова доплатить 760 миллионов долларов кипрской компании Raga Establishment Ltd за «Укртелеком». Ранее Окружной суд города Никосии (Кипр) заморозил активы украинского олигархаРината Ахметова на 820 млн долларов по иску кипрской компании Raga Establishment, владельцем которой является прежний украинский банкир Денис Горбуненко. Читайте: Ахметов лишился самых дорогих апартаментов в Лондоне, - Deutsche Welle В начале 2017 года Raga Establishment Ltd (прежнее название — Epic Telecom Invest Ltd), выкупила у фонда EPIC Укртелеком, а потом перепродала его в 2013 году Ахметову за 860 млн долларов. Переговоры между Raga и СКМ начались еще в августе 2012 года. То есть спустя чуть больше года после приватизации. Согласно доводам ответчика, переговоры начались по запросу экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Рината Ахметова купить долю в Укртелекоме. По версии ответчика, в ходе начальных переговоров по потенциальной покупке Укртелекома считалось, что Хорошковский был миноритарным акционером телеком-оператора с долей, примерно равной 25%. А Сергей Арбузов, выступавший доверенным лицом беглого президента в переговорах, якобы проинформировал, что контрольный пакет у Дмитрия Фирташа. Согласно доводам СКМ, Хорошковский позже продал свои акции владельцу группы DF. И тот стал 100-процентным держателем пакета акций в операторе. Именно 100% акций, а не 25% интересовали СКМ. Но Raga со своей стороны заявляет, что Горбуненко купил компанию у ее прежнего владельца — Хорошковского. А Фирташ, по версии Raga, никогда не был владельцем EPIC, он был кредитором этой фирмы. И теперь, соответственно, хочет вернуть вложенные деньги. Компания заявляет, что в 2013 году продала «Укртелеком» Ахметову за 860 млн долларов, но получила из этой суммы только 100 млн долларов. Лондонский арбитраж поддержал требования Raga, отклонив при этом встречные претензии компании Ахметова о расторжении договора о покупке «Укртелекома».



