|
Мельничук заявил, что Украина должна принять на референдуме новую Конституцию
|
06.04.2018 15:12
|
Лучшей Конституцией Украины была первая, принятая после
независимости, но каждый новый президент пытался изменить ее под
себя, следовательно стране нужен новый Основной закон, заявил
внефракционный нардеп Сергей Мельничук. Сергей
Мельничук: нужно сделать соответствующее движение в защиту
Конституции Фото: Всеукраїнський Рух "Об’єднані Україно" / Facebook
"Та, которая была принята уже в независимой современной Украине,
была лучшей Конституцией, но каждый президент, приходя к власти,
пытался изменить ее под себя, узурпировать власть, и наивысшего
цинизма достигло это, конечно, настоящее устройство, это
руководство страны, Конституцию страны презирает, загрязняет ее и
делает параллельное законодательство. И, по моему мнению, гибридную
войну ведет именно наша вершина, которая под гибридом действительно
набивает себе карманы и узурпирует власть, проводит геноцид
украинской нации", – считает политик.Он напомнил, что самая
первая Конституция Украины была образцом для других стран."В свое
время наш предок Пилип Орлик написал первую Конституцию Украины.
Она действительно обозначила наши территории в то время, она
установила, что Украина является независимой и от Московии, и от
Польши... Это та первая Конституция, после которой другие
государства начали разрабатывать свои законодательные акты, которые
устанавливали конституционный порядок", – сказал нардеп.Он
считает, что нужно "Мы должны все-таки объединить все
протестные силы для того, чтобы эти изменения прошли. Поэтому, я
думаю, нужно сделать соответствующее движение в защиту Конституции.
И под этим знаменем идти дальше, фиксировать все", –
резюмировал депутат.Конституция Украины была принята в 1996 году, в
нее вносился ряд изменений, действующая редакция – от 30
сентября 2016 года.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира