Лучшей Конституцией Украины была первая, принятая после независимости, но каждый новый президент пытался изменить ее под себя, следовательно стране нужен новый Основной закон, заявил внефракционный нардеп Сергей Мельничук. Сергей Мельничук: нужно сделать соответствующее движение в защиту Конституции Фото: Всеукраїнський Рух "Об’єднані Україно" / Facebook "Та, которая была принята уже в независимой современной Украине, была лучшей Конституцией, но каждый президент, приходя к власти, пытался изменить ее под себя, узурпировать власть, и наивысшего цинизма достигло это, конечно, настоящее устройство, это руководство страны, Конституцию страны презирает, загрязняет ее и делает параллельное законодательство. И, по моему мнению, гибридную войну ведет именно наша вершина, которая под гибридом действительно набивает себе карманы и узурпирует власть, проводит геноцид украинской нации", – считает политик.Он напомнил, что самая первая Конституция Украины была образцом для других стран."В свое время наш предок Пилип Орлик написал первую Конституцию Украины. Она действительно обозначила наши территории в то время, она установила, что Украина является независимой и от Московии, и от Польши... Это та первая Конституция, после которой другие государства начали разрабатывать свои законодательные акты, которые устанавливали конституционный порядок", – сказал нардеп.Он считает, что нужно "Мы должны все-таки объединить все протестные силы для того, чтобы эти изменения прошли. Поэтому, я думаю, нужно сделать соответствующее движение в защиту Конституции. И под этим знаменем идти дальше, фиксировать все", – резюмировал депутат.Конституция Украины была принята в 1996 году, в нее вносился ряд изменений, действующая редакция – от 30 сентября 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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