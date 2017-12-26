Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ сообщили о десятках танков в населенных пунктах Круглик и Мирное в Луганской области. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Наблюдатели ОБСЕ сообщили о тяжелом вооружении близко Луганска Фото: ЕРА В частности, на основе данных воздушного наблюдения обнаружили 31 танк (Т-64 или Т-72) близко села Круглик, расположенного к 31 км к юго-западу от Луганска.Беспилотник зафиксировал 26 гаубиц (семнадцать буксируемых Д-30 Лягушка, 122 мм, и девять самоходных 2С3 Акация, 152 мм), восемь минометов (2Б11 Сани, 120 мм) и 25 танков (Т-64 или Т-72) близко поселка Мирное в 28 километрах к юго-западу от Луганска.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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