Наблюдатели спецмиссии ОБСЕ сообщили о десятках танков в населенных
пунктах Круглик и Мирное в Луганской области. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Наблюдатели ОБСЕ сообщили о тяжелом
вооружении близко Луганска Фото: ЕРА В частности, на основе данных
воздушного наблюдения обнаружили 31 танк (Т-64 или Т-72) близко
села Круглик, расположенного к 31 км к юго-западу от
Луганска.Беспилотник зафиксировал 26 гаубиц (семнадцать
буксируемых Д-30 Лягушка, 122 мм, и девять самоходных 2С3 Акация,
152 мм), восемь минометов (2Б11 Сани, 120 мм) и 25 танков (Т-64 или
Т-72) близко поселка Мирное в 28 километрах к юго-западу от
Луганска.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в
апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.В 00.00 23 декабря в зоне
конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие.
24 декабря, согласно сообщениям украинских военных,
боевики нарушили договоренности и открыли огонь.Стороны уже
несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось
добиться его полного соблюдения.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира