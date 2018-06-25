Правительство Эрдогана в Турции я определяю как «режим диктатуры» и это не для того, чтобы оскорбить кого-то.

А от того, что согласно определению диктатуры в политологии и форма правительства Эрдогана – один к одному. Если режим диктатуры, то правитель не уйдёт с выборами – это однозначно. Так как если правитель уйдёт с поста, то ему лучше всех знать, что может он получить за нарушенные им законы.

Я уверен в том, что режим нынешнего президента (24 июня в Турции прошли досрочные парламентские и президентские выборы. Это первые выборы после конституционного референдума, по итогам которого парламентская форма правления была заменена на президентскую. За действующего президента Реджепа Эрдогана проголосовали более 52% избирателей, сообщили предварительно в Высшей избирательной комиссии страны.) и кандидата на выборах от Партии справедливости и развития Реджеп Тайип Эрдогана является диктаторским. Но вместе с этим очень уважаю демократическую борьбу оппозиции, потому что рассматриваю эту борьбу как своего рода сопротивление диктатуре, а не стремление к выборам.

СМИ, судебные органы, капитал под попечительством правительства. В этих условиях очень сложно определить, что думает турецкий электорат

Конечно же избиратели могут изменить курс в Турции. Но, к сожалению, сейчас выборы не проводятся прозрачно и справедливо. СМИ, судебные органы, капитал под попечительством правительства. В этих условиях очень сложно определить, что думает турецкий электорат. Ранее был зарегистрирован отчет ОБСЕ об отсутствии свободных и справедливых выборов в Турции.

В предвыборной гонке , в которой принимали участие оппозиционные партии, Эрдоган попытался показать всему миру, что «в Турции есть демократия». В выиграш Эрдогана был предопределен, так как не все кандидаты на равных условиях. В то время как соперник Эрдогана, председатель ПНД Селахаттин Демирташ, проводит митинги сам с собой в тюремной камере, Эрдоган организует прямые трансляции по всем телеканалам.

В то время как соперник Селахаттин Демирташ проводит митинги сам с собой в тюремной камере, Эрдоган организует прямые трансляции по всем телеканалам

Какая избирательная атмосфера была в России, такая же и в Турции. Также неловко, что демократия в России и Турции – это название систем, которые не отдельно отличаются от царизма и султаната. Выдаётся поддельный демократический образ.

В Турции последний раз демократические выборы были проведены 7 июня 2015 года. Тогда Эрдоган потерпел поражение

В Турции последний раз демократические выборы были проведены 7 июня 2015 года. Тогда Эрдоган потерпел поражение. Правящая партия утратила большинство в парламенте и не смогла сформировать правительственную коалицию, были назначены досрочные выборы на 1 ноября 2015 года. На досрочных выборах я как представитель прессы имел законное право находится на избирательном участке до окончания выборов в посольстве Турции в Киеве, но мне не позволили остаться и заставили покинуть посольство. Для меня эта дата является знаменательной, потому что, по моему мнению, именно тогда и была похоронена турецкая демократия.

Эрдоган назвал выборы «войной» и сказал: «война – жульничество», он и его окружение бесстыдно говорят, что ложь и жульничество допустимы в политике. И теперь победили.

Близкий к ПСР телеканал TVNET по ошибке показал в эфире таблицу итогов внеочередных выборов 2018 года. Таблицу с результатами выборов, которые прошли лишь 24 июня, подготовило государственное информационное агентство Anadolu Ajansı. Ее продемонстрировали на TVNET в ходе показа программы Akıl Odası 19 июня. На итоговой таблице голосования с указанием 100% вскрытия ящиков и результатов по регионам, видно, что Эрдоган набрал 53%, Индже 26%, Акшенер 12%, Демирташ 7%, Карамоллаоглу и Перинчек по 1%.

За каждым политическим шагом, предпринятым в последние годы, можно увидеть яркое желание Эрдогана оставаться единственным правящим органом власти в правительстве. Чтобы избежать непредвиденное, они просто отключили контроль прессы непосредственно перед выборами.

Если народ молчит, то он будет управляем, так как сам этого заслуживает

Как им это удалось? Очень просто, купив Доган Медиа группу в который находится CNN Türk, за $1 млрд. 95% турецкой прессы теперь находится под контролем.

Высшая избирательная комиссия объявила о количестве избирателей на выборах 2018 года в размере 56 млн 342 тыс., но почему то было напечатано 550 млн бюллетеней. С таким количеством бюллетеней можно делать любые манипуляции. Если народ, не смотря на всё это молчит, то он будет управляем, так как сам этого заслуживает.

СМИ подконтрольны Эрдогану. Конституционный суд и Высший избирательный совет состоят из назначенных им его сторонников. Очень много нарушений, возникших на предыдущих выборах, не было расследовано, все они были замяты. Поскольку судебная система и силы безопасности работают как персонал Эрдогана.

В этой обстановке даже если противозаконные действия установят, не осталось учреждения/органа власти, которое бы в этом разобралось.

К сожалению, оппозиционные партии не проявили или не смогли проявить должной реакции в отношении авторитарных действий Эрдогана и только того, что он провернул на предыдущих выборах. Если и дальше не будут изменены условия, связанные с процессом голосования и подсчетом голосов, у Эрдогана нет шансов на проигрыш! Будет показан такой результат, какой ему захочется.

Юнус Эрдогду

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