



Відома співачка Анна Седокова всього рік тому втретє стала мамою, народивши сина Гектора. Стосунків з батьком хлопчика, російським бізнесменом Артемом Комаровим, у зірки не вийшло, втім, напередодні співачка заінтригувала натяком на можливу четверту вагітність, опублікувавши пікантне фото у сяючому купальнику.



"Я сьогодні купила купальник мрії! Він так блищить. Такий, знаєте, щоб вийти на пляж і виключно фотографуватися. Мене навіть не зупинило те, що Мона, оцінюючи мій образ, запитала - чи не вагітна я. Ще вона сказала, що їй терміново потрібен ще один брат. Адже Гектор захищатиме її, а Аліна ось без охорони залишилася. Так що, може це і знак. А купальник, бачите, можна до місяців 8 носити точно", - написала Анна.





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