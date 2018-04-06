Евросоюз обсуждает создание специнститута по измерению платежеспособности людей с учетом оплаты энергоносителей

Европейский Союз обсуждает вопрос создания специального института для измерения платежеспособности людей, учитывая оплату энергоносителей, заявил генеральный директор Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом.

"Особое внимание стороны уделили вопросам тарифной политики. Доминик Ристори сообщил, что сейчас Евросоюз обсуждает вопрос создания специального института - измерения платежеспособности людей, учитывая оплату энергоносителей. Эта инициатива должна стать реальным инструментом измерения и учета социального аспекта в тарифных регуляциях", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров по результатам встречи в пятницу.

Д.Ристори отметил, что у ЕС и Украины интенсивный разговор по сотрудничеству в энергетике, но Евросоюз готов усиливать свою поддержку, в том числе путем привлечения ресурсов различных международных структур.

Он сообщил, что ЕС на сегодняшний день обсуждает ряд директив по энергетическим вопросам, прежде только в контексте выполнения решений Арбитражной палаты Стокгольма, использование альтернативных маршрутов поставки газа в Украину, а также сохранения транзита газа через территорию Украины.

"Этот транзит важный для нас - учитывая поставки ресурса, для вас - учитывая доходы от транзита. Но что касается Стокгольма, мы ожидаем выполнения Россией судебного решения. И мы рассчитываем на выполнение существующих газовых соглашений", - сказал представитель Еврокомиссии.