В Украине гражданам, которые впервые получили водительское удостоверение и были лишены права на управление транспортными средствами, не будут возвращать права, сообщает со ссылкой на правительственный портал.

"Правительство внесло изменения в Порядок временного изъятия удостоверения водителя на транспортное средство и их возвращение. Указанный Порядок приведен в соответствие с недавно принятых изменений в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Документом предусмотрено, что возврат водительского удостоверения лицам, которые получили его впервые и лишены права на управление транспортными средствами, не осуществляется", - говорится в постановлении правительства.

Как сообщал , Апелляционный суд Харьковской области отменил приговор первой инстанции в отношении 36-летнего мужчину, который в нетрезвом состоянии сел за руль автомобиля и стал причиной ДТП, в котором пострадал пассажир.

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