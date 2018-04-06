В январе-марте Порошенко задекларировал 2 997,6 тыс. Гривен процентного дохода от вкладов в МИБ

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за нынешний год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

3 апреля он задекларировал 994 тыс. 480 гривен процентов от вкладов в этом банке: 577 тыс. 659 гривен, 308 тыс. 85 гривен и 108 тыс. 736 гривен.

Добавим, что Петр Порошенко 5 марта задекларировал почти 1 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международный инвестиционный банк.

Ранее iPress.ua сообщал, что Президент Петр Порошенко задекларировал доход в сумме 1 млн 29 тыс. 785 грн в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ), конечным бенефициаром которого является он сам.