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Порошенко задекларировал еще почти 1 млн грн процентного дохода от вкладов в МИБ
06.04.2018 15:16
Порошенко задекларировал еще почти 1 млн грн процентного дохода от вкладов в МИБ
В январе-марте Порошенко задекларировал 2 997,6 тыс. Гривен процентного дохода от вкладов в МИБ
Президент Петр Порошенко задекларировал еще почти 1 млн гривен процентного дохода от вкладов в Международном инвестиционном банке.
Порошенко задекларировал еще почти 1 млн грн процентного дохода от вкладов в МИБ Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Об этом говорится в сообщении о существенных изменениях за нынешний год в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

3 апреля он задекларировал 994 тыс. 480 гривен процентов от вкладов в этом банке: 577 тыс. 659 гривен, 308 тыс. 85 гривен и 108 тыс. 736 гривен.

Добавим, что  Петр Порошенко 5 марта задекларировал почти 1 млн гривенпроцентного дохода от вкладов в Международный инвестиционный банк.

Ранее iPress.ua сообщал, что  Президент Петр Порошенко  задекларировал доход в сумме 1 млн 29 тыс. 785 грн  в виде процентов от вкладов в Международном инвестиционном банке (МИБ), конечным бенефициаром которого является он сам.

Напомним, что общая сумма доходов, полученных Петром Порошенко за 2017,  равна 16303874 грн .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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