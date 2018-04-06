В преддверии Пасхи украинцы озабочены тем, как правильно выбрать к праздничному столу мясо, колбасу, куличи и другие угощения.

Эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Оксана Сидоренко дала советы, какие продукты подходят для пасхальной корзины, передает со ссылкой на .

"Выбирайте мясо сами... Пусть оно будет не замороженное, а охлажденное. Для этого проверьте мясо нажатием пальца – если оно упругое, если вмятина через секунду вернется назад – значит, свежее. Если при этом не выделяется влага, значит оно не перемораживалось. Если купите перемороженное – оно будет сухое и невкусное", - рассказала знаток.

"Относительно сала – если оно тонкое, может быть жестковатым, поскольку животное интенсивного способа выращивания не успевает его нарастить. Главное – чтобы сало не было желтым или серым, чтобы без кровяных пятен.Также обращайте внимание, чтобы сало, как и мясо, имело отличительный запах. Если мясо где-то вымачивали, если оно полежало в марганцовке, оно не будет иметь никакого запаха", - отметила она.

Домашнюю колбасу Сидоренко советует выбирать по цвету и при этом читать маркировку: "Готовая колбаса как правило содержит консервант. Если она немного розовая, то добавлен нитрит натрия, который продляет срок хранения. В маркировке не должно быть глутамата. Если там есть глутамат, значит в эту колбасу добавили некачественное или несвежее мясо и усилитель вкуса".

"Яйца – природный кладезь витаминов, минералов и природного белка. Имеет значение их размер и свежесть… Диетические яйца лучше только подходят для праздничного стола, они не должны храниться больше семи дней", - рассказала знаток.

Для пасхального кулича, по словам Сидоренко, главным индикатором является цена.

"Чем дешевле кулич, тем меньше составляющих и тем проще красители. Я бы не рекомендовала разноцветную посыпку, а посоветовала бы шоколад или цукаты, фрукты, орехи, хотя это и будет дороже. Кулич не содержит вредных компонентов кроме посыпки", - сообщила знаток.

"Относительно хрена – смотрим на состав. Хрен сам по себе является антисептиком и консервантом, в него уже ничего не надо прибавлять. Если в него добавляют какие-то красители – не вижу в этом никакого смысла. Там может быть вода, соль, уксус, свекольный сок. Если есть другие добавки – глутамат или консерванты – это уже абсолютно лишнее", - добавила она.

Также Сидоренко посоветовала обращать особое внимание на алкоголь – "все остальные продукты не имеют значения, если вы возьмете порошковое вино с красителями".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира