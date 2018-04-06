В пятницу, 6 апреля, Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Соответствующее сообщение было обнародовано на официальном сайте Министерства финансов США. В санкционный список попали Алексей Миллер, Олег Дерипаска, Алексей Дюмин, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Владимир Колокольцев, Сулейман Керимов, Константин Косачев, Андрей Костин, Владислав Резник, Виктор Вексельберг, Николай Патрушев. Также ограничения коснутся Игоря Ротенберга, Владимира Богданова, Андрея Акимова, Олега Говоруна, Кирилла Шамалова, Евгения Школова, Андрея Скоча, Александра Торшина, Владимира Устинова, Тимуры Валиулина, Александра Захарова и Виктора Золотова. Пакет санкций США затронул и российские компании. В список попали группа компаний Базовый элемент, компания Русал, En+ Group, ООО Газпром бурение, Ренова, агрохолдинг Кубань, Рособоронэкспорт, ООО Русские машины и другие. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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