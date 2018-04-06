Их активы в США заморожены, а американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесменом.

США ввели новые санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников. Об этом сообщается на сайте Минфина США, информирует svodka.net.

В санкционный список попали Олег Дерипаска, Михаил Фридман, Алексей Дюмин, Сергей Фурсенко, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Андрей Акимов, Владимир Богданов, Олег Говорун, Владимир Колокольцев, Константин Косачев, Андрей Костин, Алексей Миллер, Николай Патрушев, Владислав Резник, Игорь Ротенберг, Евгений Школов, Андрей Скоч, Александр Торшин, Владимир Устинов, Александр Жаров и Виктор Золотов.

Кроме того, под санкции попали En+, «Ренова», «Русал», «Русские машины», «Рособоронэкспорт» и еще восемь российских компаний, а также bfinance, связанная с Дерипаской. Их активы в США заморожены, а американским компаниям и гражданам запрещено заниматься с ними бизнесменом.

Власти Вашингтона заявили, что приняли такое решение в отношении России за «совокупность злонамеренной деятельности в мире», однако дверь для диалога остается открытой.

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«Нынешняя власть ясно давала понять, что дверь для диалога открыта. Мы сохраняем каналы связи с Россией по Украине, Сирии, контролю над вооружениями и многим другим двусторонним делам», — сказал представитель исполнительной ветви власти США.

«Президент [США Дональд Трамп] много раз говорил, что мы стремимся к улучшению отношений с Россией», — напомнил ведущий брифинга. Однако ответственность за такую нормализацию двусторонних отношений лежит на Москве, заявил он.

«Это может произойти только в том случае, если Россия прекратит свое агрессивное поведение. До тех пор, пока она этого не сделает, мы будем продолжать навязывать ей цену за агрессию», — заключил представитель исполнительной ветви власти США.

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