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Украинские пограничники усилили охрану админграницы с оккупированным Крымом на период пасхальных праздников
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06.04.2018 15:20
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Государственная пограничная служба Украины направила на участки
ответственности в пределах Запорожской, Херсонской и Николаевской
областей дополнительную технику. Для лучшего реагирования на
возможные провокации или другие нестандартные ситуации,
пограничники наладили взаимодействие с СБУ и полицией Фото:
Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби /
Facebook "На все участки ответственности в пределах Запорожской,
Херсонской и Николаевской областей направлены дополнительные
резервы, техника и необходимые средства", – говорится в
сообщении.Отмечается, что для лучшего реагирования на возможные
провокации или другие нестандартные ситуации, налажено
взаимодействие с СБУ, полицией и другими органами."Кроме того, для
мониторинга ситуации сухопутного участка границы, в территориальном
море и на админграницах с ВОТ АР Крым патрулировать самолеты
"Даймонд". Также морские силы будут применяться ежедневно в течение
всех праздников", – добавили в ведомстве.
https://www.facebook.com/dpsuachru/posts/1779627629000105
Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады
украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира.
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