Государственная пограничная служба Украины направила на участки ответственности в пределах Запорожской, Херсонской и Николаевской областей дополнительную технику. Для лучшего реагирования на возможные провокации или другие нестандартные ситуации, пограничники наладили взаимодействие с СБУ и полицией Фото: Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби / Facebook "На все участки ответственности в пределах Запорожской, Херсонской и Николаевской областей направлены дополнительные резервы, техника и необходимые средства", – говорится в сообщении.Отмечается, что для лучшего реагирования на возможные провокации или другие нестандартные ситуации, налажено взаимодействие с СБУ, полицией и другими органами."Кроме того, для мониторинга ситуации сухопутного участка границы, в территориальном море и на админграницах с ВОТ АР Крым патрулировать самолеты "Даймонд". Также морские силы будут применяться ежедневно в течение всех праздников", – добавили в ведомстве. https://www.facebook.com/dpsuachru/posts/1779627629000105 Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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