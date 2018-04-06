Минфин США ввел санкции в отношении семи российских бизнесменов, 14 компаний и 17 правительственных служащих РФ

Минфин США в пятницу объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская власть ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

"Российское правительство действует непропорционально в пользу олигархов и правительственных элит. Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия в восточной Украине, поддержку режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность", - говорится в заявлении главы минфина Стивена Мнучина в обоснование введенных санкций.