Ужгородский горрайонный суд смягчил меру пресечения 14-летнему жителю Тячевского района Закарпатской области, который подозревается в умышленном убийстве несовершеннолетнего односельчанина. Об этом сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Так, вместо содержания под стражей парню избран круглосуточный домашний арест с наложением запрета покидать место жительства.

"В ходе рассмотрения судом ходатайства о продлении сроков содержания под стражей правоохранителями не доказаны обстоятельства, оправдывающих дальнейшее содержание подозреваемого за решеткой. Поэтому, учитывая возраст несовершеннолетнего, руководствуясь требованиями Конвенции о правах ребенка, следственным судьей вынесено постановление об изменении меры пресечения 14-летнему жителю Тячевского района на более мягкий ", - сообщают в суде.

Срок действия новой меры пресечения составляет 60 дней.

Как ранее сообщал , 14 марта в с. Нижняя Апша Закарпатской области во время ссоры 14-летний парень нанес удары ножом своему 15-летнему знакомому, в результате чего последний скончался на месте.

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