Андрей Головачев

Первый раунд борьбы между Западом и Россией за постсоветское пространство на территории Европы закономерно закончился безоговорочной победой Запада. Прибалтийские республики, Польша, Венгрия, Чехия. Словакия, Румыния и др. вошли в состав ЕС и НАТО - Россия могла лишь бессильно наблюдать за процессом поглощения и интеграции своих бывших союзников.

Данный этап продолжался 14 лет и закончился в 2004г., ознаменовав первую фазу стремительного расширения европейского проекта.

Окрыленный успехом, которому способствовал экономический рост, обусловленный длительным надуванием мирового кредитного пузыря, Запад немедленно приступил к очередной фазе своей экспансии.

Однако, во втором раунде, в котором началась борьба уже за ближнее зарубежье России - Грузию, Молдавия, Украину, Армению, Беларусь - последняя уже смогла дать Западу серьезный отпор.

Все указанные страны Россия объявила зоной своих особых, традиционных, исторически обусловленных и критически важных интересов.

Запад, однако, не признавал этих "особых интересов", считал, что Россию не касаются отношения Запада с указанными странами, настаивал, что все они имеют право на свою независимую внешнюю политику и собственный геополитический выбор.

И если они желают вступить в НАТО, то Запад не в праве им в этом отказать.

Запад, конечно, лукавил, но лукавство в геополитике не является осуждаемым качеством.

При таких диаметрально противоположных подходах к вопросам внешней политики и безопасности новая холодная война между Западом и Россией была , по сути, запрограммирована и неизбежна.

Официальный старт ей дала знаменитая мюнхенская речь Путина в 2007г., в которой он прямо предупредил, что Россия не допустит расширения НАТО к своим границам.

Запад решил проверить серьезность намерений Путина и осуществил это в Грузии, " натравив" Саакашвили на Южную Осетию.

Путин "проверку" выдержал, за 5 дней разгромил грузинскую армию, остановил танки в 40 км от Тбилиси и доказал, что в Мюнхене он не шутил.

Начавшийся жуткий финансовый кризис на Западе заставил его признать провал в Грузии и несколько умерить свои амбиции.

Умерить, но не отказаться от них.

Холодная война продолжала набирать обороты в соответствии со своей логикой: Путин реализовывал амбициозную 10-летнюю программу военного перевооружения, вводил торговые эмбарго против Грузии и Молдавии, создавал Таможенный союз, всеми силами затягивая туда Украину.

Запад создал ГУУМ, разработал опаснейшую, для России, программу Восточного партнерства, куда медленно, но уверенно затягивал Молдову, Украину, Грузию и Армению.

Обе стороны неуклонно приближались друг к другу и окончательно сошлись на киевском майдане.

Запад не удержался от соблазна и откровенно спровоцировал неконституционную смену власти для гарантии прозападного геополитического вектора Украины.

Россия, в ответ, решилась на аннексию Крыма и приняла самое живое участие в разжигании гражданской войны на Донбассе.

Ситуация, однако, могла развиваться и по более драматичному сценарию, если бы в США весной 2014г. у власти были бы военные ястребы , вроде нынешней администрации США..

Но к счастью ( или наоборот?) тогда у власти был лауреат нобелевский премии мира Барак Обама и Америка ограничилась санкциями, которые не могли существенно повлиять на политику России.

Тогда же в среде американских экспертов-геополитиков стали раздаваться голоса о том, что опасное развитие Холодной Войны-2 желательно предотвратить за счет признания "особых "интересов России в ее ближнем зарубежье.

Пожалуй наиболее выразительно эту точку зрения артикулировали два аналитика из Института Брукингса С. Чарап и Д. Шапиро, которые в апреле 2015г. на страницах своего think- tank написали:

"Чтобы остановить российскую экспансию в своих окрестностях, Западу, вероятно, придется признать особую роль России в этих территориях, и забыть на будущее о дальнейшем расширении НАТО и ЕС…"

Возможно в будущем данная точка зрения и будет принята, но пока США доминирует желание просто выиграть вторую Холодную войну, как они выиграли и первую.

Как будет развиваться борьба между Западом и Россией за ее ближнее зарубежье пока неясно, но накануне нового 2018г. можно констатировать, что обе стороны вынуждены признать, что никому пока не удалось достичь своих целей.

Запад вынужден признать, что сколько бы он не давил на Украину, Молдавию и Грузию, они будут не в состоянии провести такие реформы, которые реально могли бы приблизить их к европейским институтам.

Более того, Запад и сама идея евроинтеграции понесли серьезные имиджевые потери, так как разрыв экономических отношений с Россией не компенсировался, как ожидалось, ростом на европейском направлении.

Как следствие, это привело страны "победившей свободы" к драматическому падению уровня жизни их граждан и массовой миграции на заработки в ЕС и .... в Россию.

Перед ЕС встала задача обеспечения долговременной финансовой помощи Украине, Грузии и Молдавии, оказывать которую Европа не горит желанием, да и, видимо, уже не в состоянии.

А США вообще никогда финансово не помогают: США не по тем делам, они все больше по поставкам оружия.

Россия, в свою очередь, бесспорно, признала тот факт, что несмотря на отсутствие перспектив вступить в ЕС, Украина , Грузия и Молдавия не откажутся от своего сближения с Европой и не согласятся не российские варианты разрешения конфликтов на Донбассе, Приднестровье ,в Южной Осетии и Абхазии.

Ситуация сейчас находится в состоянии динамического равновесия и уже конечно, что ЕС и Россия будут не в состоянии реализовать свои ожидания в отношении российского ближнего зарубежья.

Это вынудило бы обе стороны постепенно признавать реалии и начать искать компромиссные решения, которые устраивали бы все стороны.

Но есть одно " НО", которое может все нарушить.

Это "НО" - это США, где в настоящее время, похоже, возобладали те силы, которые выступают за поставки Украине летального оружия.

Это уже вызывает резкую и болезненную реакцию России.

В случае, если такие поставки будут осуществляться и если Россия, как обычно, ответит ассиметрично, то последствия могут быть тяжелыми и непредсказуемыми, в принципе.

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