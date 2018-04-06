В Еврокомиссии заявили, что будут добиваться более детального объяснения ситуации и оказывать давление на Facebook

Об этом заявил представитель Еврокомиссии, передает Reuters .

"Facebook подтвердил, что данные около 2700000 европейцев, или жителей ЕС, чтобы быть более точным, вероятно, были неправомерно переданы Cambridge Analytica" , - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии.

Письмо от представителей соцсети поступил европейским чиновникам в четверг, 5 апреля. "В письме также объясняются шаги Facebook в ответ с того момента" , - отметили в Еврокомиссии.

В Еврокомиссии заявили, что будут добиваться более детального объяснения ситуации и оказывать давление на Facebook. За сообщение "Европейской правды" , социальная сеть считает, что в целом Cambridge Analytica собрала данные около 87 млн пользователей.

В то же время в Cambridge Analytica настаивают, что получили данные 30, а не 87 млн ​​пользователей.

Напомним, что Facebook сканирует ссылки и изображения , которыми пользователи обмениваются в мессенджере, а если поступает предупреждение о ненадлежащем контент - модераторы читают сообщения.

Согласно масштабным розлидування журналистов, компания Cambridge Analytica , которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстранен гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.