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Cambridge Analytica получила из Facebook данные 2,7 млн. жителей стран ЕС
06.04.2018 15:24
Cambridge Analytica получила из Facebook данные 2,7 млн. жителей стран ЕС
В Еврокомиссии заявили, что будут добиваться более детального объяснения ситуации и оказывать давление на Facebook
Социальная сеть Facebook подтвердила, что данные 2700000 жителей ЕС были неправомерно переданы британской компании по политическому консалтингу Cambridge Analytica.
Cambridge Analytica получила из Facebook данные 2,7 млн. жителей стран ЕС

Об этом заявил представитель Еврокомиссии, передает Reuters .

"Facebook подтвердил, что данные около 2700000 европейцев, или жителей ЕС, чтобы быть более точным, вероятно, были неправомерно переданы Cambridge Analytica" , - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии.

Письмо от представителей соцсети поступил европейским чиновникам в четверг, 5 апреля. "В письме также объясняются шаги Facebook в ответ с того момента" , - отметили в Еврокомиссии.

В Еврокомиссии заявили, что будут добиваться более детального объяснения ситуации и оказывать давление на Facebook. За сообщение "Европейской правды" , социальная сеть считает, что в целом Cambridge Analytica собрала данные около 87 млн пользователей.

В то же время в Cambridge Analytica настаивают, что получили данные 30, а не 87 млн ​​пользователей.

Напомним, что  Facebook сканирует ссылки и изображения , которыми пользователи обмениваются в мессенджере, а если поступает предупреждение о ненадлежащем контент - модераторы читают сообщения.

Согласно масштабным розлидування журналистов,  компания Cambridge Analytica , которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстранен гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.

На основании этих данных  компания во время выборов президента США показывала пользователям  ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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