|Cambridge Analytica получила из Facebook данные 2,7 млн. жителей стран ЕС
|06.04.2018 15:24
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В Еврокомиссии заявили, что будут добиваться более детального объяснения ситуации и оказывать давление на FacebookСоциальная сеть Facebook подтвердила, что данные 2700000 жителей ЕС были неправомерно переданы британской компании по политическому консалтингу Cambridge Analytica.
Об этом заявил представитель Еврокомиссии, передает Reuters .
"Facebook подтвердил, что данные около 2700000 европейцев, или жителей ЕС, чтобы быть более точным, вероятно, были неправомерно переданы Cambridge Analytica" , - сказал пресс-секретарь Еврокомиссии.
Письмо от представителей соцсети поступил европейским чиновникам в четверг, 5 апреля. "В письме также объясняются шаги Facebook в ответ с того момента" , - отметили в Еврокомиссии.
В Еврокомиссии заявили, что будут добиваться более детального объяснения ситуации и оказывать давление на Facebook. За сообщение "Европейской правды" , социальная сеть считает, что в целом Cambridge Analytica собрала данные около 87 млн пользователей.
В то же время в Cambridge Analytica настаивают, что получили данные 30, а не 87 млн пользователей.
Напомним, что Facebook сканирует ссылки и изображения , которыми пользователи обмениваются в мессенджере, а если поступает предупреждение о ненадлежащем контент - модераторы читают сообщения.
Согласно масштабным розлидування журналистов, компания Cambridge Analytica , которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстранен гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.
На основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.