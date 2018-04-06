Украинцы назвали Пасху (82% опрошенных), Рождество (81%) и Новый год (79%) самыми популярными официальными праздниками. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Также отмечается, что 45% респондентов назвали любимым праздником Международный женский день, 35% - Троицу, 31% - День Победы.

В то же время День Независимости (16%), День защитника Украины (11%), День международной солидарности трудящихся (9%) и День Конституции (5%) были названы менее популярными.

Как сообщал svodka.net ранее, в России в честь приближающегося праздника Пасхи выпустили уникальные iPhone X .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира