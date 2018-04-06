Вечером в среду, 4 апреля, на платной автомобильной стоянке произошел случай между двумя водителями, в ходе которого с обеих сторон было применено огнестрельное оружие.

Об этом сообщил охранник автостоянки, передает .

По словам источника, оба водителя практически одновременно приехали на стоянку, чтобы поставить свои автомобили: Camry и Mercedes-Benz GL. После того, как водители увидели друг друга, между ними возникла ссора, в ходе которой водитель «Мерседеса» достал пистолет и не менее восьми раз выстрелил в своего оппонента. Из восьми выстрелов в цель попал только один — в область коленного сустава.

Водитель «Тойоты» также оказался не лыком шит и, тоже достав пистолет, открыл ответный огонь по своему обидчику. Он оказался более метким – попал в цель несколько раз. Позже выяснилось, что хозяин «Тойоты» – прежний офицер. Услышав выстрелы, хозяин «Мерседеса» начал убегать и в итоге спрятался в будке охранников. По его просьбе охрана вызвала полицию.

Оружие у обоих участников инцидента оказалось травматическим, официально зарегистрированным. Обоим пострадавшим оказана медицинская помощь.

Как удалось выяснить «Новостям-N», оба участника инцидента являются практикующими николаевскими адвокатами: хозяин «Мерседеса» – Фикрат О., хозяин «Тойоты» – Евгений О. Как оказалось, они не только паркуют свои автомобили на одной стоянке, но и живут в одном доме, правда, в разных подъездах. Между мужчинами давно существует личностный конфликт.

Ингульским (Ленинским) отделом полиции открыто уголовное производство по ст. 125 УК Украины – «Умышленное легкое телесное повреждение».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира