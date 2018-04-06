В речи Путина говорилось о «превосходстве России над другими странами».

Координационный совет по телерадиовещанию Молдовы оштрафовал телеканал Prime за трансляцию послания главы Кремля Владимира Путина к Федеральному собранию РФ. Об этом сообщает Новое время, информирует svodka.net.

Как объяснил регулятор, соответствующее решение было принято в рамках закона О борьбе с иностранной пропагандой.

Там отметили, что в речи Путина говорилось о «превосходстве России над другими странами».

Кроме того, в его выступлении имели место угрозы, в частности, новым оружием, «против которого система противоракетной обороны становится бесполезной».

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При этом глава Кремля также заявил о «праве России в качестве ответа на внешнюю агрессию использовать ядерное оружие».

После экспертной проверки послания Путина, молдавский телеканал за трансляцию кремлевской пропаганды было решено оштрафовать на 70 тысяч леев (около $4,2 тысячи).

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