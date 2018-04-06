Минфин США ввел санкции против 38 российских бизнесменов, а также официальных лиц и компаний. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте американского министерства, сообщает «Новая газета».

В список попали бизнесмены Олег Дерипаска, Кирилл Шаманов, Виктор Вексельберг, а также сенатор Сулейман Керимов.

Санкции ввели также против 17 российских чиновников. Среди них глава Роскомнадзора Александр Жаров, глава МВД Владимир Колокольцев.

Также санкции были введены против председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова, гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова, губернатора Тульской области Алексея Дюмина, директора РИСИ Михаила Фрадкова, президента футбольного клуба «Зенит» и бывшего главы Российского футбольного союза Сергея Фурсенко, начальника управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олега Говоруна, сенатора Сулеймана Керимова, главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, директора «Росвардии» Виктора Золотова.

В санкционный список попали и «Рособоронэкспорт», EN+ Group, «Ренова» и «Газпром Бурение».

Меры подразумевают заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физлиц и юрлиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.

Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что новые санкции против российских бизнесменов объясняются тем, что они помогали правительству России, сообщает РИА «Новости».

«Они получили большие выгоды от работы с режимом Путина и играют ключевую роль в продвижении злонамеренной повестки дня Кремля… Российские олигархи и элита, которые получают выгоды от коррумпированной системы, больше не смогут расширяться на последствиях дестабилизирующих действий своего правительства», — сказал представитель администрации.

В то же время ранее чиновник американской администрации сообщил, что введенные санкции против российских граждан и компаний не направлены против народа России. Он пояснял, что санкции США являются ответом на «дестабилизирующее поведение России».

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