|
Потерявший семью на пожаре в Кемерово Востриков объявил о создании движения "Великая империя"
|
06.04.2018 15:28
|
Объявляя о создании общественного движения "Великая империя",
житель Кемерово Игорь Востриков, чьи дети и жена погибли во врем
пожара в торговом центре, отметил, что "Майдан не планируется".
Востриков: Цель: вернуть власть народу Фото: aavst / Instagram "Вы
не обязаны во всем быть согласным с лидером (Игорем Востриковым),
вам не нужно как-то конкретно относиться к Путину (президенту
РФ Владимиру Путину. – ) лично, ЕР (партия "Единая
Россия". – ), системе (можете иметь взгляды от
"против" до "за" или и то, и то одновременно). Но Майдан не
планируется. Это надо понимать", – написал он.По словам
Вострикова, основной подход – "не "все плохие, ничего не
исправить, ненавижу", а поиск решений, предложений, давление на
власть с целью внедрения конкретных идей, вместо "сделайте
что-нибудь, это ваш долг".Он также называет движение "Великая
Россия" и объясняет, что оно будет подобно Фонду борьбы с
коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального."Цель: вернуть
власть народу! (Хотя у нас ее за всю историю не было) Когда
нас будет миллионы мы сможем влиять на власть!" – заявил
Востриков.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в
Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете РФ
сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64
человек.27 марта в российском Кемерово в ходе митинга
вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил
потерявшего во время пожара сестру, жену и трех детей Вострикова в
попытке пиара. "К народу относятся как к скоту", – заявил
Востриков, после чего Цивилев его спросил: "Молодой человек, вы
что, попиариться на горе хотите?"Востриков также сообщал,
что неизвестные взломали его телефон, а также страницу
погибшей жены в социальной сети "ВКонтакте".29
марта опубликовали интервью Вострикова, который призвал не
выходить на митинги против администрации города и президента России
Владимира Путина.5 апреля Востриков опубликовал видеообращение
к Путину. По его словам, он хочет, чтобы президент России "знал,
что творится". Востриков и мать его погибшей жены Ольга Тиханкина
на видео раскритиковали действия пожарных и сотрудников
министерства чрезвычайных ситуаций РФ во время трагедии. Они
обвинили в коррумпированности и непрофессионализме структуру МЧС
РФ.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира