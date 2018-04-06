Объявляя о создании общественного движения "Великая империя", житель Кемерово Игорь Востриков, чьи дети и жена погибли во врем пожара в торговом центре, отметил, что "Майдан не планируется". Востриков: Цель: вернуть власть народу Фото: aavst / Instagram "Вы не обязаны во всем быть согласным с лидером (Игорем Востриковым), вам не нужно как-то конкретно относиться к Путину (президенту РФ Владимиру Путину. – ) лично, ЕР (партия "Единая Россия". – ), системе (можете иметь взгляды от "против" до "за" или и то, и то одновременно). Но Майдан не планируется. Это надо понимать", – написал он.По словам Вострикова, основной подход – "не "все плохие, ничего не исправить, ненавижу", а поиск решений, предложений, давление на власть с целью внедрения конкретных идей, вместо "сделайте что-нибудь, это ваш долг".Он также называет движение "Великая Россия" и объясняет, что оно будет подобно Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального."Цель: вернуть власть народу! (Хотя у нас ее за всю историю не было) Когда нас будет миллионы мы сможем влиять на власть!" – заявил Востриков.Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. В Следственном комитете РФ сообщили, что располагают данными о пропаже и гибели 64 человек.27 марта в российском Кемерово в ходе митинга вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев обвинил потерявшего во время пожара сестру, жену и трех детей Вострикова в попытке пиара. "К народу относятся как к скоту", – заявил Востриков, после чего Цивилев его спросил: "Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?"Востриков также сообщал, что неизвестные взломали его телефон, а также страницу погибшей жены в социальной сети "ВКонтакте".29 марта опубликовали интервью Вострикова, который призвал не выходить на митинги против администрации города и президента России Владимира Путина.5 апреля Востриков опубликовал видеообращение к Путину. По его словам, он хочет, чтобы президент России "знал, что творится". Востриков и мать его погибшей жены Ольга Тиханкина на видео раскритиковали действия пожарных и сотрудников министерства чрезвычайных ситуаций РФ во время трагедии. Они обвинили в коррумпированности и непрофессионализме структуру МЧС РФ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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