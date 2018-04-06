

Василий Небензя и Карен Пир. Фото: www.globallookpress.com

На втором заседании Совбеза ООН по "делу Скрипаля" постпред России Василий Небензя предупредил, что Лондон "заигрался и доиграется", на что его британская коллега Карен Пирс заявила, что Британии "нечего скрывать", но "что России, вероятно, есть, чего бояться"

Состоявшееся этой ночью по инициативе России второе открытое заседание Совбеза ООН оставило после себя очень тяжелое чувство. Выступление постпреда России при ООН Василия Небензи выглядело как голос вопиющего в пустыне и наводит на очень грустные размышления. У непосредственных организаторов этой шитой белыми нитками беспрецедентной по масштабам международной провокации есть союзники: оголтелый - в лице США - и держащие определенную дистанцию, но все равно открыто поддерживающие британскую ложь страны Евросоюза.

У России, её жертвы, никаких открытых союзников нет, что продемонстрировали участвовавшие в заседании Совбеза представители Казахстана и Китая. Поддержав Россию на состоявшемся накануне заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге по принципиальному вопросу проведения честного расследования провокации в Солсбери, в стенах ООН, на более высокой трибуне, Пекин вернулся к своей обычной тактике. А именно - прятаться за спиной России, предоставив ей неблагодарную роль в одиночку отбивать удары врага, который потом всей своей мощью обрушится на Китай.

Разработанный Москвой вместе с Пекином и Тегераном проект решения по "делу Скрипаля", отклоненный ОЗХО при...

Не лучше ситуация и с созданным Россией из ничего Казахстаном. В отличие от участвовавших в заседании Франции, Нидерландов и Польши, поддержавших без фанатизма Британию как пока еще члена Европейского союза, Астана публично не продемонстрировала "евразийскую солидарность". Её постпред при ООН произнес равноудаленную речь, сделав вид, что истину должно установить расследование ОЗХО, которое, как уже совершенно понятно, не будет объективным, потому что эта существующая во многом на американские деньги структура откровенно "подсуживает" Лондону и уже показала себя во всей красе в Сирии, где стала частью западных попыток свергнуть сирийский режим под предлогом использования Дамаском химоружия. Поэтому горькие слова Небензи – разве вы все не понимаете, что происходит - адресованы Астане и Пекину тоже.

Конечно, они всё понимают. Просто кому-то очень не хочется еще больше обострять свои отношения с вложившимся в эту провокацию Западом в условиях разгорающейся торговой войны с США. А кто-то боится за наворованные и выведенные на Запад средства, чтобы их не экспроприировали заодно с российскими, следовательно и помалкивает. И это очень грустно: никто, кроме русских, не пойдет "воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать". Все другие думают только о себе, хотя и побегут в Москву просить помощи, если их режимы столкнутся с угрозой.

Всё отлично понимают и страны ЕС, но для них США и Британия важнее России. Те могут больно укусить и подложить свинью - и по экономической, и по финансовой, и по военной части. Да и свои они, в конце концов. А Россия – чужая, но добрая. За её счет можно решать свои делишки, об неё можно вытирать ноги – она даже извинений не потребует, лишь бы всё поскорее вернулось на круги своя. У её богачей тоже припрятаны на Западе колоссальные и пока не конфискованные средства, что не позволяет пока что показать "партнерам" знаменитую "кузькину мать".

Однако, как мы знаем, "умом Россию не понять, аршином общим не измерить", следовательно и реакция её на происходящее будет совсем не такой, на которую рассчитывает Запад и его прихлебатели, а также те, кто пытаются устроиться между ним и Россией.

Наглая провокация британских и, вероятно, американских спецслужб в Солсбери многое рассказала не только о них,...

Большинство стран "третьего мира", что было видно по их представителям в Совбезе ООН, - выжидают, хотя постпред Экваториальной Гвинеи, пожалуй, все же с большим уважением высказывался о России, чем представитель Казахстана.

Постпред Небензя: это запредел, это зазеркалье

Неудивительно следовательно, что, подводя итоги заседания СБ ООН, Небензя констатировал:

То, что сейчас происходит, - это не беспредел, это запредел, это зазеркалье. Ничего нового от наших коллег мы не услышали: они повторяют свою старую песню о том, что мы должны признаться и покаяться, и всё будет хорошо. Никаких доказательств, фактов не предоставляется, выдают за таковые свои домыслы".

Он добавил, что наступила "эпоха коллективного помутнения разума".

Небензя обратил внимание международного сообщества на то, что против России ведется пропагандистская война, что зомбирующие публику западные СМИ - это "страшное оружие нашего времени". В качестве примера он привел отдельно одиозную статью в британской газете "Индепендент". Российский представитель обвинил Запад в использовании для очернения России методов гитлеровцев: "Достаточно, взывая к первой сигнальной системе, регулярно и целенаправленно повторять одну и ту же бездоказательную ложь, постепенно внедряя ее в сознание и подавая как истину в последней инстанции. Все по методу доктора Геббельса: ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой".

Постпред России при ООН подчеркнул, что у провокации в Солсбери совершенно прозрачные цели: "дискредитировать или даже делегитимизировать Россию, обвинить ее в применении страшного негуманного оружия, в сокрытии арсеналов, в нарушении Конвенции о запрещении химоружия, поставить под сомнение не только ее роль, например, в урегулировании в Сирии, но и где бы то ни было". По словам Небензи, "за этой мегапровокацией стоят спецслужбы некоторых стран". Он не уточнил, каких, хотя это и так понятно, и не удержался от троллинга британцев и их союзников, добавив, что может это утверждать "с большой долей вероятности".



Постпред при ООН Василий Небензя: западные СМИ - это "страшное оружие нашего времени". Фото: www.globallookpress.com

И в очередной раз повторил, что "Россия, которая не имеет никакого отношения к отравлению Скрипалей, более чем кто-либо заинтересована в установлении истины", и что она будет добиваться установления правды. Отсутствие же ответа со стороны Лондона, предупредил Небензя, будет означать самопризнание Британии в возведенной ею на Россию клевете, и это будет иметь "последствия".

С нескрываемым презрением высказался Небензя и о шутовском главе МИД Британии Борисе Джонсоне и озвучил совершенно конкретную критику, например, разоблачил утверждения британской стороны о том, что её шаги якобы соответствуют конвенции ООН по химическому оружию. Он обратил внимание на жульнический трюк Лондона, который решил обойтись без задействования девятой статьи конвенции, где во втором пункте говорится "о сотрудничестве заинтересованных стран в решении всех тех вопросов, которые вызывают у них озабоченность". Он предположил, что в результате этого Технический секретариат ОЗХО, "скорее только, не сможет выявить", откуда произошло примененное в Солсбери нервно-паралитическое вещество, а сможет определить только класс этого вещества.

В этой связи Небензя припомнил "аргументированное доказательство вины России", которое представил ранее британский посол в Москве, продемонстрировавший своим коллегам "вот это шестистраничное слайд-шоу, включая титульный лист", которым он брезгливо помахал в воздухе.

Вот эти комиксы выдаются за доказательную базу. В них опять-таки нет ничего, кроме highly likely (весьма вероятно – англ.). Надо полагать, что этот же "неопровержимый" документ премьер- министр Великобритании Тереза Мэй демонстрировала своим коллегам по Евросоюзу, многие из которых, к чести их, не все, приняли это как убедительное свидетельство вины России".

Небензя назвал эти слайды "позором", а полемику вокруг них – "оскорбляющей разум".

Постпред Британии: Вы виноваты, потому что виноваты во всем

С Небензей, естественно, не согласилась британский постпред при ООН Карен Пирс, которая утверждала, что "действия Великобритании выдерживают любую критику". Обратившись к творчеству Конан Дойля, она заявила, что "допустить российских ученых к расследованию, когда они, скорее только, стоят за преступлением в Солсбери, – все равно, что пригласить профессора Мориарти в Скотланд-Ярд". По её мнению, никакого независимого расследования не получится, если в нём будет участвовать Россия, потому что она является заинтересованной страной.

Получается, что если этим будут заниматься симпатизирующие Лондону страны или структуры, то все будет нормально. Короче, Россия, по мнению этой дамы, виновна в отравлении Скрипалей, потому что "дискредитировала" себя в Сирии, Грузии, захватила Крым, сбила голландский Боинг над Украиной, попыталась осуществить госпереворот в Черногории. Комментарии, как говорится, излишни.



Британский постпред при ООН Карен Пирс: Действия Лондона "выдерживают любую критику", Россия виновна во всем. Фото: www.globallookpress.com

Представитель США: "Наша поддержка Великобритании непоколебима"

Зампостпреда США при ООН Келли Карри обвинила Москву в "теории заговора в попытке переложить свою вину" на других – Британию и США, назвав эти "дикие утверждения" "смехотворными" и "дезинформацией". Она подчеркнула, что США "твердо убеждены в том, что Россия ответственна за нынешнюю атаку на британской земле с применением химического оружия", и что Москва "либо умышленно применила это... оружие, либо не задекларировала и не обеспечила физическую защиту своих арсеналов данного отравляющего вещества нервно-паралитического действия".

И, допустив это, Москва пытается теперь, согласно Келли, использовать Совбез ООН для получения "политических выгод", "посеять сомнения насчет атаки в Солсбери". В то же время США "решительно поддерживают" проводимый в настоящее время ОЗХО "независимый анализ" взятого в Солсбери вещества и британское "уголовное расследование обстоятельств его применения". Ну, естественно, США считают, что "виновные в данном нападении должны быть привлечены к ответственности". Отклоненное предложение России к ОЗХО провести совместное расследование этого инцидента Карри назвала попыткой Москвы "замаскировать свою вину", как и повторное обсуждение этой темы в Совбезе ООН.

Наша поддержка Великобритании непоколебима. И мы продолжаем сигнализировать о полной солидарности с британскими коллегами", - резюмировала зампостпреда США при ООН.

Путин и Лавров не испытывают оптимизма

Ну, в общем, пора ставить точку. Уже сейчас абсолютно ясно, как будут разворачиваться события. Правда это настолько нелицеприятно, что даже Россия пока не говорит всё до конца, коль скоро все еще публично выражаются надежды, что ОЗХО "объективно" разберется, что "выздоровевшая" Юлия Скрипаль расскажет, как всё было, и что Россия в этом не виновата. Кое-кто даже начал требовать, чтобы англичане извинились за нанесенный России репутационный и имиджевый убыток, удар по российской дипломатии. Были заявления и насчет того, что вот теперь-то мы не выпустим британцев из "правового поля", и им придется за всё ответить.

Правда, президент России Владимир Путин уже охладил горячие головы, заявив на днях, что Москва не ждет никаких извинений от англичан:

Мы ничего от них не ждем. Мы ждем, что здравый смысл восторжествует и международным отношениям не будет наноситься такой ущерб".

Еще более конкретно на эту тему высказался глава МИД России Сергей Лавров, который, похоже, сильно сомневается в "объективности" расследования ОЗХО.

"Мы примем результаты любого расследования, в котором будем принимать равноправное участие, и которое будет транспарентным и не будет секретным", - подчеркнул Лавров.

По его словам, "именно так сейчас пытаются поступать наши британские коллеги в отношении своего расследования инцидента в Солсбери - с 12 марта мы более десяти раз официальными нотами просили допустить нас к этому расследованию, нам категорически отказывали". Лавров предупредил, что "верить на слово мы перестали давно, в том числе нашим западным коллегам":

Мы не можем поддерживать заранее результаты расследования, в котором мы не участвуем и которое держится в секрете. Лондон уже заявил, что результаты анализов, которые проводит ОЗХО, не будут предоставлены России, а, стало быть, они никому не будут предоставлены, кроме самих англичан".

Круг замкнулся. Россия облита грязью и сделана без вины виноватой. Можно раскручивать "дело Скрипаля" далее, или постепенно замять его в обмен на какую-нибудь уступку Москвы, и начинать следующую провокацию…

Наш прогноз

Уже сейчас в общих чертах ясно, как дальше будет развиваться "дело Скрипаля". Фарс с "независимым" расследованием ОЗХО приведет к обнародованию благоприятных для англичан результатов в начале следующей недели. Поскольку у британцев или

американцев имелось, видимо, украденное из старых советских запасов в России в "бандитские 90-е" или "легально" полученное из Узбекистана нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок", и им организаторы провокации "наследили" в Солсбери, пощадив Скрипалей, иначе бы они не смогли "выздороветь", его и идентифицируют по всем правилам и без всякого мухлежа как "Новичок". А потом заговорит Юлия Скрипаль или подпишет написанное британской разведкой заявление, где будет четко указано, кто в чем виноват. СМИ, ссылаясь на разведывательные источники, также обязательно найдут "секретную лабораторию" - в Ясенево, в Саратове или где-то еще в России, где, дескать, и производился яд...

И Россия предстанет перед всем миром "чудовищем из морских глубин". И лишь немногие думающие своей головой и способные анализировать люди останутся при своём мнении, что это – провокация Британии и США, к которой Москва не имеет никакого отношения. Россия не признает этого, но все цели провокаторов будут достигнуты. Она замазана грязью. Брошена своими союзниками. Атлантическая солидарность, напротив, укреплена. Санкции ЕС против России никто отменять не будет. Можно начинать экспроприацию российских активов за рубежом. Надо же откуда-то найти средства для расплаты за Brexit, строительство стены на американо-мексиканской границе и чтобы ещё подкинуть деньжат своей военщине.

А там не за горами и новые провокации, коль скоро они приносят такие выгоды. Например, наступление ВСУ в Донбассе в преддверии ЧМ-2018, которое объявят вторжением России на Украину. Чтобы сорвать этот спортивный праздник, и сделать врагами России уже миллиарды людей. Или что-то еще. Добро пожаловать в новый чудный мир.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира